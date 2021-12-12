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日本大學開發疫苗 可去除「老化細胞」改善慢性病

中央社／東京12日電
日本順天堂大學研究團隊宣布，伴隨老化出現的老化細胞是致病原因，研究團隊已成功開發出從體內去除老化細胞的疫苗，並在老鼠實驗獲得驗證，可望改善動脈硬化等疾病。圖為一位年長者在旁人攙扶下在公園散步。（本報資料照片／記者杜建重攝影）
日本順天堂大學研究團隊宣布，伴隨老化出現的老化細胞是致病原因，研究團隊已成功開發出從體內去除老化細胞的疫苗，並在老鼠實驗獲得驗證，可望改善動脈硬化等疾病。圖為一位年長者在旁人攙扶下在公園散步。（本報資料照片／記者杜建重攝影）

日本順天堂大學研究團隊宣布，伴隨老化出現的老化細胞是致病原因，研究團隊已成功開發出從體內去除老化細胞的疫苗，並在老鼠實驗獲得驗證，可望改善動脈硬化等疾病。

「朝日新聞」報導，老化和肥胖相關疾病中，內臟和血管等會蓄積老化細胞，引發慢性發炎等，造成病情逐漸惡化。

研究團隊發現，人體血管內皮表面有老化細胞很常見到的特定蛋白質，並確認在動脈硬化或老化老鼠的血管和內臟脂肪中此蛋白質會增加。在餵飼肥胖飲食老鼠的實驗中，以藥物去除此蛋白質，就可改善肥胖相關動脈硬化和糖代謝異常。

此外，以該蛋白質作為找到老化細胞記號的「老化抗原」，開發出能產生抗體的「老化細胞去除疫苗」。接種疫苗後，抗體就會與蛋白質粘在一起，由白血球等去除老化細胞。

餵飼肥胖飲食的老鼠接種此疫苗後，就會去除老化細胞、改善糖代謝異常，動脈硬化的老鼠也改善症狀。

此外，據稱也能抑制伴隨老化出現的逐漸虛弱以及延長短壽早老症老鼠的壽命。

順天堂大學大學院循環器內科學教授南野徹表示，除了動脈硬化和糖尿病以外，罕見疾病早老症、已知可藉去除老化細胞獲改善的阿茲海默症和肺纖維化症、退化性膝關節炎等的應用也備受期待。伴隨老化增加的很多疾病，都有可能成為標的。

研究論文刊登在「自然老化」（Nature Aging）期刊電子版。

肥胖 疫苗 糖尿病

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