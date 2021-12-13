聲帶注射玻尿酸 退休教師「找回好聲音」

亞洲大學附屬醫院耳鼻喉科醫師鄒永恩為聲音沙啞患者在聲帶注射玻尿酸後，終於找回原本好聲音，圖為示意圖。(圖:亞洲大學附屬醫院提供）

一名66歲退休 老師，聲音沙啞始終沒有好轉，為了把話講清楚，還得更用力發音，讓他苦不堪言；另名電話客服員則是上班前都得猛灌枇杷膏，但潤喉效果日益遞減，兩人經求診耳鼻喉科醫師治療後，經醫師在聲帶注射玻尿酸後，終於找回原本好聲音。

亞洲大學附屬醫院耳鼻喉科醫師鄒永恩指出，人類無論呼吸和發聲都是利用喉部的兩條聲帶控制，聲帶之間的通道稱為聲門，當發聲時，兩側聲帶會向聲門中線靠攏，同時關閉聲門，再由肺部吐出的空氣吹動聲帶，震動後發出高低聲音，一旦單側聲帶老化及萎縮，就會導致聲門無法完全緊閉，出現講話「漏風」或沙啞等問題，嚴重者甚至會有吞嚥困難、進食嗆咳風險。

他說，聲帶萎縮的患者常見於高齡長輩、或每天需不斷「動口」如教師、業務員、直播主等職業民眾；更嚴重的嗓音障礙患者，因聲帶麻痺、聲門閉合不全情況更為明顯，常肇因於甲狀腺癌、食道癌、肺癌等癌症 侵返喉神經，或相關手術、長期插管等原因，甚至進一步造成吞嚥障礙，而且隨時間聲帶萎縮的症狀加遽，逐漸演變成「無話可說」的後果。

有些嚴重患者以「甲狀軟骨成型術」、「聲帶旁植入填充物」住院手術治療，但目前喉科學界發現，排除腫瘤 病變後聲帶麻痺或相關閉鎖不全患者，早期施以「聲帶內注射自體脂肪」、「聲帶內注射玻尿酸」等方式經門診手術治療，可以減少經頸部開刀施行甲狀軟骨成形手術之需要。

鄒永恩說，當這名患者決定採注射玻尿酸方式，直接在門診局部麻醉，以內視鏡注射，僅需少許時間，術後回診時都對治療效果十分滿意，笑說：「找回自己聲音了！」

他提醒，民眾若有發現聲音或吞嚥上出現異狀，可能是聲帶正在求救，建議儘速就醫詳細檢查，平時則適度讓聲帶休息，同時戒除吸菸、酗酒、經常熬夜等不良生活習慣，盡量飲食清淡、少吃刺激性食物，並避免用聲過度、大喊大叫，每天補充足夠水分，可使黏膜表面濕潤，才能告別失聲沙啞的情境。