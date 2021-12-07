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彎腰穿褲「喀」一聲 竟是「腰椎椎間盤破裂」

健康醫療網／記者林怡亭報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

72歲男性A先生，才剛洗完澡準備彎下腰穿褲子時，此時突然聽到「喀」一聲，頓時感覺其雙下肢劇痛無力，經急診醫師檢查後發現，其腰椎第2～3節椎間盤破裂突出，嚴重壓迫腰椎神經，因此趕緊立即手術。由於患者有糖尿病病史，血糖高達500，醫師擔心手術後傷口癒合不良，因此決定採微創脊椎內視鏡椎間盤切除手術，術後疼痛立即獲得改善，也能下床正常走路，手術傷口也只有0.8公分，恢復良好後出院。

腰椎椎間盤破裂 微創脊椎手術治療

台灣安南醫院神經外科阮威勝醫師說明，相對傳統手術，微創脊椎內視鏡手術傷口小，所以才能對正常組織破壞少和恢復快，對於長者是很好的手術方法之選擇，但並非每個人都適合進行脊椎內視鏡手術，如椎間盤已脫水退化，此時微創脊椎內視鏡手術就不一定是最適合的手術方式。

阮威勝醫師強調，術前醫師都會透過X及跟電腦斷層和核磁共振來進行詳細評估，因此術前與醫師充分討論相當重要。

長輩跌倒很嚴重 建議坐姿穿脫褲

阮威勝醫師指出，年紀大的病人韌帶和關節因逐漸老化或病變之故，當站著穿褲子時，不僅容易跌倒進而造成骨折，還有相當機率會造成腰椎椎間盤破裂突出。

因此，家中有長輩的朋友，要注意長者盡量減少站立時彎腰穿褲，最好是能在穿褲時採坐姿或直接仰臥在床上再將褲子穿上，如此便能有效避免腰椎負重及意外骨折或椎間盤破裂突出開刀之苦。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52113

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