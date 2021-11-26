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補充荷爾蒙利多於弊 掌握黃金10年機會之窗

黃妙雲
研究發現，停經後早一點補充荷爾蒙，可降低冠狀動脈硬化風險。(Getty Images)
研究發現，停經後早一點補充荷爾蒙，可降低冠狀動脈硬化風險。(Getty Images)

許多荷爾蒙補充的研究發現，停經後的10年之內或是60歲之前開始補充荷爾蒙（HRT），好處遠大於壞處，有些學者將這段期間稱為「機會之窗（the window of opportunity）」。

60歲以前開始HRT，可以減少死亡率、糖尿病、認知障礙、骨質疏鬆、心臟病以及更年期的症狀；壞處是中風癌症的風險也會增加。但是，如果60歲以後才開始HRT，所獲得的好處較少，疾病風險會增加。

研究發現，在血管健康或是稍微有一點斑塊沉積的時候，補充雌激素可以維持血管的健康，不但彈性較好，也減緩斑塊的形成或繼續惡化；停經後缺乏雌激素，血管的健康狀況就開始惡化。

流行病學報告也顯示，年輕女性心臟血管疾病的風險遠低於同年齡的男性，但停經後，因缺乏雌激素的保護作用，心臟血管疾病的風險會快速增加；到了75歲左右，男女性的風險就差不多一樣了。

當血管的健康狀況惡化到一定程度，也就是血管已失去彈性，血管壁上也有厚厚的斑塊時，這時HRT可能使血管壁上面的斑塊變得不穩定甚至破裂、崩解，觸發一連串的反應，造成栓塞或出血。大部分研究報告認為，停經後早一點開始HRT，可降低冠狀動脈硬化風險，比較晚才開始HRT，風險就會增加。

建議停經的更年期婦女，就讓妳的荷爾蒙「無縫接軌」，維持在一個合適的狀況。但每個人都須考慮自己的狀況，做最好的選擇。

心臟病 中風 癌症

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