銀髮族視力退化 失智風險高出常人2倍

現代人3C產品使用成癮，白內障、青光眼、老年性黃斑部病變是三大容易導致失明的眼疾。(Getty Images)

年過40，人體機能加速老化，現代人3C產品使用成癮，手機 、平板用眼時間增加，眼睛疾病有年輕化趨勢。根據世界衛生組織統計，白內障、青光眼、老年性黃斑部病變是三大容易導致失明的眼疾。若視力持續惡化不治療，罹患阿茲海默症的風險也會跟著上升。

多眨眼 有濕潤眼球作用

你知道人一天眨眼多少下嗎？護理師李為說明，正常人大約要眨眼2萬次，眨眼有清潔和濕潤眼球的作用，其次是讓眼睛得到短暫的休息。長期盯著手機或電腦螢幕，會不自覺減少眨眼次數，眼睛容易乾澀痠痛，可能引發乾眼症。年紀大也是引起乾眼症的原因之一，特別是更年期停經女性，建議可熱敷眼睛，放鬆眼周肌肉，適時使用人工淚液舒緩痠澀。

白內障 別等過熟才處理

白內障是眼睛老化最常見的症狀，因無痛不癢，常被疏忽而導致續發性青光眼，嚴重甚至失明。李為分享一例個案，患者因視力模糊不清就醫檢查，發現是過度用眼導致視力急速下降，確診為不可逆轉的白內障，若嚴重影響日常生活，建議可置換人工水晶體重拾視力，但他提醒別等白內障過熟才處理，以免增加手術困難度及併發症。

有慢性病 要防視網膜病變

目前尚無藥物及食品能治療白內障，李為表示，60歲以上長者是好發族群，務必每年定期接受眼睛視力檢查；3C族也要提高警覺，眼疾不是老年人的專利，若本身有慢性疾病，更要注意視網膜病變，及早養眼護眼，預防早發性白內障的發生。

李為指出，視力減退會讓高齡者無法充分接觸外界視覺刺激，增加罹患失智 症的機率或加重失智症狀，千萬別輕忽眼睛老化的警訊。

補充營養素 多吃護眼食物

常保眼睛健康，李為建議，可多攝取護眼食物，菠菜、玉米、花椰菜、南瓜、胡蘿蔔等富含葉黃素的蔬果，可降低老年性黃斑部病變發生機率；魚肝油、蛋黃、牛奶、乳製品等食物含有維他命A，可幫助視感光色素形成，在黑暗中一樣能維持好視力；柳橙、檸檬、奇異 果、芭樂、鳳梨等水果富含維他命C，可發揮抗氧化的修復功能，正確飲食補充眼睛需要的營養素。