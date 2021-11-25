甩憂鬱失智 老年生活「三力、三空、三好」呵護身心

年長者罹患憂鬱或失智症，除了影響自身的生活品質和內在幸福感、加速健康惡化，也會對照顧者帶來身心壓力。（Getty Images）

根據統計，憂鬱和失智 是影響老年身心健康的兩大威脅，全球有7%及5%老年人口，深受憂鬱症 及失智症所苦，罹患憂鬱症的長者自殺率更高，失智症則讓長者喪失活動能力，增加對照顧者的依賴。台灣 董氏基金會呼籲，透過「三力」、「三空」、「三好」照顧自己身心。

董氏基金會提出「三好」箴言，包括有錢真好、有閒真好、有健康才是寶，及「三空」自處之道，包括腦子空：不要想太多、肚子空；不要吃太多、屋子裡空：要常常出去走動，鼓勵大家每日健走一萬步、早晚練習有氧氣功來照顧自己的身心。建立「三力」腦力、體力、社會力，培養「施比受更有福」「珍惜當下」「自得其樂」能力，讓老年生活更自得。

台北榮民總醫院精神醫學部老年精神科主任蔡佳芬表示，憂鬱和失智患者常見的共同症狀，包含注意力不集中、健忘、情緒不佳，一般可從「日常」「情緒」「認知」三面向來觀察。

蔡佳芬指出，「日常」包括吃不下飯、睡不著覺／洗澡、穿衣功能改變；「情緒」包括情緒低落、常常想哭／多疑、焦躁跟以往不同；「認知」包括時常有負面想法、強烈罪惡感／找錯錢、搭錯車（前者為憂鬱，後者為失智）。

年長者罹患憂鬱或失智症，除了影響自身的生活品質和內在幸福感、加速身體其他疾病的惡化，也會對身邊的照顧者帶來巨大的身心壓力。蔡佳芬提醒，照顧是漫長的過程，不要把責任都攬在自己身上，要勇於對外求助，儘管只有一小時，也要讓自己有喘息的空間，避免成為下一個罹病者。

蔡佳芬說，可透過身動、腦動、互動「三動」，來預防老年憂鬱與失智。「身動」活動身體維持體能與肌耐力，「腦動」轉動大腦維持腦力並轉換情緒，「互動」與人維持連結互動避免孤獨，不但讓自己預防老年憂鬱與失智，同時有助改善患者的憂鬱症狀，延緩失智程度。