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銀髮族注意 「心肺耐力」愈好 愈能延緩失智

健康醫療網／記者黃心瑩報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

肌少症對銀髮族的威脅，近年來在宣導之下大家已逐漸有了概念，運動風氣也逐漸盛行，除了重訓之外，均衡訓練才是最重要的，肌耐力、柔軟度、心肺耐力、平衡感缺一不可，心肺耐力不但是預測心血管疾病致死的獨立因子，心肺耐力高者還可延緩5年的失智症發生。

長者心肺耐力退化 小心失智症風險

成功大學生理學研究所蔡美玲副教授說明，銀髮族居家防疫時無法運動，缺乏結構性的身體活動量，恐連帶引發心肺功能衰退。蔡美玲說明，心肺功能低落除了造成直接死亡外，還會提升共病風險，如罹患失智症之風險便與心肺功能密不可分。除了大眾較熟悉的退化性失智症—阿茲海默症外，心肺功能差者易因腦部血液循環不良而引起血管性失智症。

研究顯示，較高的心肺耐力健康可將失智症發病時間延遲五年，有氧運動能降低28%失智風險。蔡美玲副教授提醒，除了失智症外，肌少、骨鬆、憂鬱也都是與心肺功能息息相關的共病，任何一環失能都會加速整體老化速度，大幅降低晚年的生活品質。

【延伸閱讀】

阿卡貝拉活化身心　銀髮族開唱改善失智

居家防疫避免肌少症　坐姿訓練6式天天做

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=51925

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