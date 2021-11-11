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2招搶救肌少症 運動打底、營養補足

沈能元
醫師指出，中老年人走路速度變慢，可能是肌少症的警訊。示意圖。（本報資料照片）
醫師指出，中老年人走路速度變慢，可能是肌少症的警訊。示意圖。（本報資料照片）

肌肉才有力量，要避免肌少症上身，必須運動打底及營養介入雙管齊下。

肌少症是指肌肉量變少且肌力不足，導致四肢無力容易跌倒，嚴重時會失能，甚至增加死亡風險。

台北榮總高齡醫學中心高齡醫學科主任彭莉甯說，運動應有氧及無氧運動並進。營養以攝取蛋白質最為重要，腎功能正常的人，每人每天每公斤體重不低於1.2克，即可增加肌耐力，同時降低肌肉內的脂肪。

有氧運動：快走或原地踏步

在運動方面，有氧運動可訓練心肺功能、加快新陳代謝，無氧運動則刺激肌肉生長，對抗肌肉老化。彭莉甯建議，65歲以上長者若體力可負荷，一周運動3至5天，有氧運動為快走20至30分鐘，讓呼吸、心跳加快一些；70歲以上長者可在家扶著椅背原地踏步，並試著把腳稍為抬高，增加運動量。

無氧運動：啞鈴、彈力帶訓練

至於無氧運動，可藉由舉啞鈴或水瓶，甚至用彈力帶訓練不同肌群，如把彈力帶套住雙腿，大腿再向外進行開合運動，為訓練大腿外側力量。

50公斤長者 蛋白質1天60克

蛋白質可增加肌肉量，彭莉甯建議，體重50公斤的65歲以上長者，每天需攝取蛋白質60克，依此規畫菜單，最少要攝取6份蛋白質，可分為早中晚各兩份，早餐喝一杯240㏄的豆漿或牛奶，搭配一顆荷包蛋；中餐吃一塊手掌大小的魚類，晚餐吃一盒裝豆腐，即達到一天所需蛋白質，但建議多搭配肉類、海鮮等食材。

營養補充品 運動30分鐘內吃

研究也發現，年長者補充營養補充品，也可增加肌肉量。彭莉甯指出，白胺酸為負責肌肉生長的氨基酸，以白胺酸為基礎的營養補充品研究發現，人體試驗可看出肌肉量增加，但此營養補充品須在運動後30分鐘內補充，因運動後肌肉常有損傷，這時補充可達到修補肌肉及刺激肌肉生長的功效。

年長者肌肉流失可能與體內發炎有關，研究發現荔枝萃取物「寡酚」具抗氧化、抗發炎效果，可以阻止肌肉流失，增加肌肉生長及肌耐力，並降低肌肉內脂肪。彭莉甯指出，以荔枝萃取物「寡酚」為主要成分的營養補充品，可能對於代謝與肌肉有正向影響。

彭莉甯提醒，年長者增加肌肉量，維持肌肉健康，一定要以運動打底，同時進行有氧及無氧運動，再搭配均衡飲食，攝取足量蛋白質；而對攝食功能和吸收能力不好的長者，可補充含有白胺酸等成分的營養補充品，遠離肌少症威脅。

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