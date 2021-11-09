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喝湯容易嗆到？8問題自我檢視 揪口腔衰老

邱宜君
透過及早辨識、跨職類的介入，可以遏止口腔衰老惡化甚至逆轉衰弱。(Getty Images)
透過及早辨識、跨職類的介入，可以遏止口腔衰老惡化甚至逆轉衰弱。(Getty Images)

日本兩年前把「口腔機能低下症」列入健保給付的診斷碼，「口腔衰老」是日本長者耳熟能詳的概念。日本也推廣長者用八個項目檢視自身風險，有風險者只要看牙醫，就能連結包復健、耳鼻喉、營養、心理等專業介入，及早遠離口腔衰弱導致上升兩倍的死亡風險。

北醫大口腔醫學院日前邀請日本廣島大學口腔保健疫學科教授、口腔衰老症專家内藤真理子，分享日本經驗。內藤表示，「口腔衰老」反映出身體、社會、心理等各層面的虛弱狀態，是介於健康和需要照顧之間的「可逆的中間期」，透過及早辨識、跨職類的介入，可以遏止惡化甚至逆轉衰弱。

内藤指出，可簡單透過八個問題進行篩檢，及早辨識口腔衰老的風險。硬的食物比半年前更難吃？喝茶或喝湯容易嗆到？有裝假牙？以上三題答案若為「是」，每題得兩分。常感覺口乾舌燥？和半年前比，比較少外出？以上兩題若答案為「是」，每題得一分。可以咀嚼像醃蘿蔔一樣堅硬的食物？一天會刷兩次牙？一年會看牙醫一次以上？

易致全身性衰弱

以上三題如果答案為「否」，每題得一分。總得分在0到2分者屬於口腔衰老風險低，得3分者則是可能有風險，得四分以上則口腔衰弱風險高。相較於沒有口腔衰弱的人，口腔衰弱者全身性衰弱的風險是2.4倍、肌少症風險是2.1倍、需要照顧的風險是2.4倍，全死亡風險是2倍。

北醫大口腔衛生學系系主任周幸華表示，根據國健署統計，台灣65歲以上長者平均每10人就有1人患有輕度以上吞嚥障礙。口腔肌肉群及吞嚥肌肉群也會衰老，一般平均40歲以後會開始退化。警訊包括經常感到口渴，飲食容易噎到、嗆到，用餐時飯菜掉滿桌，口臭變嚴重，甚至口齒不清而減少社交活動等。

每日練習健口操

透過上述八個項目檢核，如果發現自己或家人可能有口腔衰弱風險，周幸華建議，第一步先去看牙醫，檢查是否有蛀牙或牙周病需要治療。如果沒有牙齒或牙周的問題，那有可能就是肌肉力量的問題，可去看復健科，接受比較詳細的評估和訓練。網路上可搜尋到很多「健口操」影片，每天做，也可訓練舌頭、口部的肌肉，如果發現做不到，也要趕快就醫。

日本 肌肉 台灣

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