更年期婦女 腰粗當心慢性病上身

圖片來源 ／健康醫療網

更年期為生命中自然與必經的過程，這時期由於卵巢功能的衰退，導致雌激素的分泌減少，提高心血管疾病 的發生率。

更年期後「腰」過粗 恐致心血管、糖尿病 風險增

台灣國民健康署指出，若是腰圍超過理想範圍（女性腰圍大於等於80公分），即代表腰圍過粗，表示腹部脂肪組織堆積而影響身體代謝，因而使血液中三酸甘油脂濃度及血糖升高，增加罹患心血管疾病與糖尿病風險。

健康5招 遠離三高 慢性病

因此，若要遠離心血管疾病，就從自我健康管理做起，提早預防及控制，減少罹患慢性疾病的風險。國民健康署吳昭軍署長提醒，腹部肥胖、體重過重等是影響更年期的健康之重要因素，建議更年期女性朋友積極採取以下行動，遠離三高慢性病：

1.健康飲食 三低二高：

遵守用低油、低糖、低鹽，及高纖和高鈣飲食原則，多攝取深綠色蔬菜及豆製品、適量水果與天然食物，以確保營養均衡。

2.規律運動 增加肌力：

每周累積150分鐘的身體活動量，如快走、騎自行車等，增加肌肉強度，幫助改善身體的協調性與平衡感。

3.定期篩檢 常保安康：

善加利用政府每年補助成人預防保健服務進行定期身體健康檢查，早期檢查、早期治療，避免慢性疾病的風險。

4.按時就醫 規律服藥：

三高等慢性疾病患者，務必按時就醫且規律服藥，切莫自行依症狀調整藥量。

5.情緒管理 心情愉快：

學習情緒管理，並於睡前放鬆心情。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=51746

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