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銀髮族靠口腔運動增強咀嚼吞嚥功能 吃得好又能防失智

記者邱瑞杰／基隆報導
牙醫師公會在疫情爆發前，帶領長者一起做益口銅身操。圖／牙醫師林建宏提供
牙醫師公會在疫情爆發前，帶領長者一起做益口銅身操。圖／牙醫師林建宏提供

長者常因「咬不動，吞不下，口乾口水少」食慾不佳，久而久之造成營養不良，影響健康。台灣牙醫師公會全國聯合會推出「益口銅身操」運動，長者跟著做，讓臉部肌肉群定期運動及按摩唾液腺，不僅可訓練咀嚼吞嚥能力，還可促進唾液腺分泌，預防口腔衰弱和降低失智發生機率。

基隆市牙醫師公會口腔衛生推廣委員會主委林建宏說，老年失智與口腔咀嚼能力下降有關，原因除了常見的蛀牙、牙周病和缺牙，咀嚼吞嚥功能障礙是常被忽略的因素。

林建宏表示，長者若因吞嚥功能下降造成吞嚥障礙，吃東西就容易發生誤嚥、誤吞、嗆咳，嚴重的話甚至會吸入氣管，造成吸入性肺炎。提高咀嚼吞嚥功能，首先要治療牙齒疾病及咬合功能重建，包括齲齒填補、牙周疾病治療、缺牙區假牙製作，接著再藉由口腔運動增強相關肌肉功能和協調能力。

牙醫師公會全國聯合會結合牙醫師、物理治療師、職能治療師、語言治療師、社工師和體適能教練跨領域合作，去年推出新版健口操「益口銅身操」運動，設計開門見喜、屏氣凝神、仰天長嘯、面面俱到、一鼓作氣、頷首稱是、意猶未竟、聲聲不息不同動作，讓民眾學習訓練咀嚼吞嚥能力，促進唾液腺分泌。

林建宏說，身體要健康就要運動，口腔也是。長者除了良好刷牙習慣、定期口腔檢查，也可上YouTube網站搜尋益口銅身操，學會後每天做2到3次，有助不只吃得好，活得健康，還能預防失智，達到活躍老化目標。

牙醫師公會全國聯合會推出「益口銅身操」運動，協助長者提升咀嚼吞嚥能力。圖／牙醫師...
牙醫師公會全國聯合會推出「益口銅身操」運動，協助長者提升咀嚼吞嚥能力。圖／牙醫師林建宏提供
牙醫師公會全國聯合會推出「益口銅身操」運動，協助長者提升咀嚼吞嚥能力。圖／牙醫師...
牙醫師公會全國聯合會推出「益口銅身操」運動，協助長者提升咀嚼吞嚥能力。圖／牙醫師林建宏提供
牙醫師公會全國聯合會推出「益口銅身操」運動，協助長者提升咀嚼吞嚥能力。圖／牙醫師...
牙醫師公會全國聯合會推出「益口銅身操」運動，協助長者提升咀嚼吞嚥能力。圖／牙醫師林建宏提供

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