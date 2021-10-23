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食材切小、硬蔬果煮前先冷凍…這樣備餐 讓長者容易吃

蕭羽耘
為長者備餐，食材切割要控制在3公分長。(Getty Images)
為長者備餐，食材切割要控制在3公分長。(Getty Images)

不少長者因為牙齒不好，看著美味的食物，肚子餓卻又吃不下。台灣衛福部國健署特別傳授為長者備餐三技巧，可以讓長輩吃得飽又巧：

1.食材切割控制在3公分。

2.硬蔬果烹煮前冷凍，以破壞組織。

3.肉類用新鮮鳳梨汁軟化。

研究顯示，65歲以上長輩缺牙盛行率為98.6%，缺牙顆數為13.39顆，高齡者可能因牙口問題有吃飯困擾，導致營養不足。

國健署長吳昭軍表示，為了讓長輩有更好的營養攝取，國健署結合社區共餐據點、餐飲業者，透過輔導備餐人員，運用質地調整飲食的概念，將「食材挑選」、「切割烹煮技巧」、「簡易檢測方式」等方式，發展更多適合長者容易咀嚼且軟硬度適中的餐點，避免營養不足的狀況。

吳昭軍指出，食材切割需要控制在3公分，大約一根小指頭長，不僅好入口，也方便長輩夾取；有些蔬果較硬，像是青椒、胡蘿蔔等，在烹煮前可以冰冷凍庫破壞、軟化組織，但葉菜類就不必這樣做，不然會凍傷；肉類可以運用新鮮鳳梨汁軟化肉質，甚至搭配勾芡更好入口。

接受國健署輔導調整飲食備餐的志工「蘋果花」表示，起初只是想將餐點煮得豐盛，卻忽略牙口、吞嚥問題；現在社區關懷據點會運用在地食材，透過製備過程的巧思來設計餐點，例如包種茶芙蓉豆腐，深受長輩喜愛。

蘋果花也發現，自從改善餐點質地後，長輩食欲大增，比在家吃飯還吃得多。今年82歲的碧子阿嬤說，每次都很期待到據點，除了能品嘗到精緻又適口的愛心料理，還可以跟朋友談天說笑，快樂用餐的感覺真好。

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