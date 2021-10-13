看著便當肚子餓卻吃不下 國健署備餐3招讓長輩吃得巧

14日是重陽節，國民健康署13日舉行「銀養吃健康，共饗好食光」記者會，傳授三招專屬長者的備餐技巧，盼營養又吃飽。記者蕭羽耘／攝影

台灣 有愈來愈多的獨居長者，飲食方面接受送餐服務，但打開便當那刻卻辛酸起來，因為牙齒不好，看著美味的食物，肚子餓卻又吃不下。國民健康署13日傳授三招，專屬長者的備餐技巧，包含切割控制在3公分、硬蔬果烹煮前冷凍破壞組織，及肉類運用新鮮鳳梨汁軟化肉質，讓長輩吃得飽又巧。

台灣將於2025年提前進入超高齡社會，65歲以上老年人口數達到總人口數20%以上。國健署指出，研究顯示，65歲以上長輩缺牙盛行率為98.6%，缺牙顆數為13.39顆，高齡者可能因牙口問題的吃飯困擾，進而導致營養不足的情況。

14日將迎來重陽節， 國民健康署13日舉行「銀養吃健康，共饗好食光」記者會。國健署長吳昭軍表示，為了讓長輩有更好的營養攝取，國健署結合社區共餐據點、台灣餐飲業者，透過輔導備餐人員，運用質地調整飲食的概念，將「食材挑選」、「切割烹煮技巧」、「簡易檢測 方式」等方式，發展更多適合長者容易咀嚼且軟硬度適中的餐點，避免營養不足的狀況。

位於台北市後山埤的東新91健康樂活心聚據點，接受國健署輔導調整飲食，志工蘋果 花表示，起初只是想將餐點煮得豐盛，卻忽略牙口、吞嚥問題；現在社區關懷據點，會運用在地食材，及透過製備過程的巧思來設計餐點，例如包種茶芙蓉豆腐，深受長輩喜愛。

蘋果花也發現，自從改善質地後，長輩食慾大增，比起在家吃飯還吃得多。今年82歲的碧子阿嬤說，每次都很期待到據點，除了能品嚐到精緻又適口的愛心料理，還可以跟朋友談天說笑，快樂用餐的感覺真好。

國健署記者會13日也邀請料理網紅Amy老師，現場示範料理「哈密瓜雞丁」。吳昭軍也在一旁講解專屬長輩的備餐技巧。

吳昭軍指出，食材切割需要控制在3公分，約一根小指頭長，不僅好入口，也方便長輩夾取；有些蔬果較硬，像是青椒、胡蘿蔔等，在烹煮前可以冰冷凍庫破壞、軟化組織，但葉菜類就不必這樣做會凍傷；肉類的話可以運用新鮮鳳梨汁軟化肉質，甚至搭配勾芡更好入口。