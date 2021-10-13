我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

同樣打新冠疫苗 有些國家病故人數多？關鍵5因素影響

辦非法酒色派對逼青少年性交 加州婦遭控39罪

看著便當肚子餓卻吃不下 國健署備餐3招讓長輩吃得巧

記者蕭羽耘／台北報導
14日是重陽節，國民健康署13日舉行「銀養吃健康，共饗好食光」記者會，傳授三招專屬長者的備餐技巧，盼營養又吃飽。記者蕭羽耘／攝影
14日是重陽節，國民健康署13日舉行「銀養吃健康，共饗好食光」記者會，傳授三招專屬長者的備餐技巧，盼營養又吃飽。記者蕭羽耘／攝影

台灣有愈來愈多的獨居長者，飲食方面接受送餐服務，但打開便當那刻卻辛酸起來，因為牙齒不好，看著美味的食物，肚子餓卻又吃不下。國民健康署13日傳授三招，專屬長者的備餐技巧，包含切割控制在3公分、硬蔬果烹煮前冷凍破壞組織，及肉類運用新鮮鳳梨汁軟化肉質，讓長輩吃得飽又巧。

台灣將於2025年提前進入超高齡社會，65歲以上老年人口數達到總人口數20%以上。國健署指出，研究顯示，65歲以上長輩缺牙盛行率為98.6%，缺牙顆數為13.39顆，高齡者可能因牙口問題的吃飯困擾，進而導致營養不足的情況。

14日將迎來重陽節， 國民健康署13日舉行「銀養吃健康，共饗好食光」記者會。國健署長吳昭軍表示，為了讓長輩有更好的營養攝取，國健署結合社區共餐據點、台灣餐飲業者，透過輔導備餐人員，運用質地調整飲食的概念，將「食材挑選」、「切割烹煮技巧」、「簡易檢測方式」等方式，發展更多適合長者容易咀嚼且軟硬度適中的餐點，避免營養不足的狀況。

位於台北市後山埤的東新91健康樂活心聚據點，接受國健署輔導調整飲食，志工蘋果花表示，起初只是想將餐點煮得豐盛，卻忽略牙口、吞嚥問題；現在社區關懷據點，會運用在地食材，及透過製備過程的巧思來設計餐點，例如包種茶芙蓉豆腐，深受長輩喜愛。

蘋果花也發現，自從改善質地後，長輩食慾大增，比起在家吃飯還吃得多。今年82歲的碧子阿嬤說，每次都很期待到據點，除了能品嚐到精緻又適口的愛心料理，還可以跟朋友談天說笑，快樂用餐的感覺真好。

國健署記者會13日也邀請料理網紅Amy老師，現場示範料理「哈密瓜雞丁」。吳昭軍也在一旁講解專屬長輩的備餐技巧。

吳昭軍指出，食材切割需要控制在3公分，約一根小指頭長，不僅好入口，也方便長輩夾取；有些蔬果較硬，像是青椒、胡蘿蔔等，在烹煮前可以冰冷凍庫破壞、軟化組織，但葉菜類就不必這樣做會凍傷；肉類的話可以運用新鮮鳳梨汁軟化肉質，甚至搭配勾芡更好入口。

台灣 蘋果 檢測

上一則

別再把阿斯匹靈當「防中風仙丹」 二壞副作用反更傷身

延伸閱讀

肌肉流失影響癌友存活期 營養師籲4招遠離肌少症

肌肉流失影響癌友存活期 營養師籲4招遠離肌少症
長輩進食後出痰 觀察6指標揪出吞嚥障礙

長輩進食後出痰 觀察6指標揪出吞嚥障礙
「累喘腫」不是老化 小心是這種「隱形殺手」

「累喘腫」不是老化 小心是這種「隱形殺手」
世衛分享4祕訣 幫你成功告別「癮君子」

世衛分享4祕訣 幫你成功告別「癮君子」

熱門新聞

醫師透過臨床診斷方式，評估患者五十肩活動度。圖／衛福部台中醫院提供

熟女「卡卡」難梳頭、扣內衣？就醫讓肩膀「解凍了」

2021-10-08 05:00
衛福部彰化醫院中醫師張煒東為「秋乏」病人把脈診治。記者簡慧珍／攝影

你累了嗎？別傻傻分不清秋乏原因 養成這習慣可改善

2021-10-07 05:32
疫情期間，到底該不該做腸胃鏡檢查呢？醫師建議疫情期間聰明看病，才不會讓自己變成了疫情之下的犧牲者。(Getty Images)

腸胃出現4大症狀 快就醫不能拖

2021-09-29 02:00
換季關節容易「卡卡的」，攝取好的蛋白質有助於保持肌肉、筋骨、關節的活力。(本報資料照片)

攝取9大類營養 預防關節卡卡

2021-10-08 02:00
醫師陳俊宏說明，類風濕性關節炎患者治療後的情況。圖／亞大醫院提供

婦人轉不開瓶蓋竟是發炎引起 就醫免受失能之苦

2021-10-07 05:10
台南市立安南醫院骨科醫師方啟榮建議，運動受傷可以不冰敷就不要冰敷。（圖：醫院提供）

運動受傷先冰敷？ 觀念落伍了

2021-10-07 02:00

超人氣

更多 >
美核子潛艦「康乃狄克」號南海撞上的是黃花魚箱網？

美核子潛艦「康乃狄克」號南海撞上的是黃花魚箱網？
41歲癌末男挑戰健美賽 半年減脂31斤

41歲癌末男挑戰健美賽 半年減脂31斤
快看世界／不打算分享疫苗配方 莫德納創始人道原因

快看世界／不打算分享疫苗配方 莫德納創始人道原因
川普要賣華府酒店 虧損嚴重傳3.7億元脫手

川普要賣華府酒店 虧損嚴重傳3.7億元脫手
英航艦南海行動 專家：北京改變現狀他國將因應

英航艦南海行動 專家：北京改變現狀他國將因應