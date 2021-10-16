聽損未就醫 失智風險大

及早配戴助聽器有助延緩聽覺神經細胞凋零。（記者楊雅棠／攝影）

長者失聰攀升，聽力退化是緩慢過程，會漸漸聽不到很多細微的聲音，如果沒有及早介入，會忘記聲音的表現，選配助聽器便顯得相當重要。台北榮總耳科主任黃啟原表示，選配助聽器需要經醫師、聽力師和選配師的評估後使用，才能真正彌補受損的聽力。

隨著年齡老化，聽力會逐漸退化受損。黃啟原指出，許多長者以為自己是「一夕之間」就忽然聽不見，事實上可能很早期就聽不清楚，通常會先從高音頻、小分貝聲音開始聽不清楚，但仍可聽到中音頻和超過40分貝的談話聲。因此一旦聽不清楚交談聲音，代表聽損已經非常嚴重。

早期聽損若未能及早介入，神經刺激愈少，罹患失智 症風險愈大，若能及早配戴助聽器，有助於延緩聽覺神經細胞凋零。黃啟原說，若發現家中長輩聽不到燒水、門鈴等高音頻聲，或是電視聲音愈開愈大聲，就要注意可能已有聽損的疑慮，應到醫院進行詳細評估，是否需要配戴助聽器。

黃啟原指出，聽力損失不是「大聲」就可以了，還牽涉到聽覺感受或是大腦反應快慢，因此需要評估究竟是「聽不到」、「聽不清楚」或是「聽不懂」，才能確認是否需要配戴助聽器，並依據需求和耳朵結構選擇適當的器材，例如耳內式或耳廓式助聽器。

黃啟原提醒，剛配戴助聽器時，因與預期的聲音略有不同，因此通常會有二至三個月的適應期，因此需要由專業的醫師、聽力師和選配師來協助調整。

許多聽損者常反映，「戴上助聽器後覺得環境嘈雜，只有與人交談時才會戴上，或只戴單耳。」黃啟原表示，研究顯示「雙耳配戴可提升訊噪比，字詞辨識可提升5至10分貝」，因此建議最好是長時間、雙耳配戴助聽器，但要採漸進式配戴策略，先從安靜環境開始配戴再到戶外。