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9旬婦腹脹 罹罕見腹膜偽黏液瘤

戴永華
93歲老婦吃不下、出現腹脹及腹水，但她跟一般腹水不同，因濃稠而無法引流，檢查才知道是極為罕見的「腹膜偽黏液瘤」，每100萬人中只有1到2人。（圖：台北榮總員山分院提供）
93歲老婦吃不下、出現腹脹及腹水，但她跟一般腹水不同，因濃稠而無法引流，檢查才知道是極為罕見的「腹膜偽黏液瘤」，每100萬人中只有1到2人。（圖：台北榮總員山分院提供）

台灣宜蘭93歲郭姓婦人因為腹部脹氣、食欲不佳，家人以為是老人家消化不良或腸胃潰瘍，陪婦人到台北榮總員山分院就醫，經檢查發現各項腫瘤指數都飆高，竟然是臨床上極為罕見的腹膜偽黏液瘤。

高齡郭姓婦人到北榮員山分院求診時，發現腹圍逐漸增加，但胃口卻減少，檢查時發現她四肢肌肉萎縮，疑似有腹水，但並不是一般腹水常見的移動性濁音，且腹水太濃稠無法引流。

最可疑的是，婦人抽血檢查的多項腫瘤指數明顯飆高，包括CEA：436.7(正常值<5.0)， CA-199： 97.18(正常值<37)，CA-125：99.5(正常值<35)，經抽取腹水化驗，研判是臨床上極其罕見的「腹膜偽黏液瘤」，發生率大約是每年每100萬人中有1到2人，進一步用電腦斷層掃描，揪出病因是兩側卵巢黏液性囊狀腺癌，合併脾臟轉移及腹膜偽黏液瘤。

北榮員山分院胃腸科醫師朱正偉表示，腹膜偽黏液瘤好發於50歲到70歲，以女性居多，病況特徵是肚子會有「果凍般」黏液性的假性腹水，而導致腹膜偽黏液瘤最常見的原因就是盲腸與卵巢黏液性腫瘤，治療上除了開刀手術，還要搭配腹腔熱灌注化療。

朱正偉說，造成腹脹原因很多，包括氣體腹脹，例如消化不良導致的脹氣、腸沾黏、腸阻塞等；或液體腹脹，例如肝硬化造成腹水、尿液滯留等；固體腹脹則有可能是肝、脾腫大或腹內腫瘤，但這個案例因為是黏液瘤所造成的腹脹，極為少見，所以如果有不明原因的持續性腹脹，不能輕忽，必須到胃腸科進行檢查，以免延誤治療。

腫瘤 指數 台灣

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