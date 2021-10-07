長者常感孤獨 恐少活5年

同齡的年長者相較，感到孤獨者的平均壽命，比起未感孤獨者，最多少活了5年之久。（取材自ingimage）

新冠疫情家庭團聚被迫減少，年長者在防疫規範下，比往常面臨更大的孤獨風險，民眾可用電話多表達關心之意。孤獨與壽命有關，台灣 董氏基金會引用「美國老年醫學會期刊」今年7月的一項研究指出，與同齡的年長者相較，經常感到孤獨者的平均壽命，比起未感孤獨者，最多少活了5年之久。

這項研究由新加坡 國立大學醫學院、日本大學科學家及其合作者進行，總計有3449名新加坡60歲以上長者參與研究。結果顯示，受試者在60、70和80歲時，有時／大部分時間「感到孤獨者」的總預期、健康預期和活躍預期壽命較短，與不感到孤獨者相較，健康、自理能力受限比例更高。

進一步分析發現，認為自己有時／大部分時間「感到孤獨」的60歲老人，比起從不感到孤獨的同齡者，平均少活3至5年；在70和80歲的老人中，感到孤獨者比沒有感到孤獨者，分別少了3至4年，以及2至3年壽命。

台灣失智 症協會理事長賴德仁表示，「孤獨」是個人內在的感受，而不是由外界來定義，身邊沒有人陪伴不一定會感到孤獨，而當渴望與他人建立親密感或友誼，但實際與預期有落差，這時就可能產生孤獨感，而孤獨往往與身心症狀息息相關。

至於面對孤獨的長輩，賴德仁說，可先了解他們感到孤獨的原因，像是生理疾病、憂鬱傾向、社會文化、經濟因素等，找到原因才能對症下藥。建議邁入中年的民眾，從現在就建立自己的社會支持網絡，像是參與社區鄰里活動、志工服務等，提早為老年生活做準備也有助於預防失智。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨建議，長者可透過三個方式，避免因孤獨影響身心健康，首先嘗試「感覺有被關心」，希望被拜訪或問候，但晚輩無法滿足期待，可試著理解期待落空的可能原因，體諒對方並知道自己是被關心的；其次，「主動營造喜歡的感覺」將期待化為行動，主動為親友、晚輩做一些利他的事情。

最後則是「計畫性的預防孤獨」，葉雅馨說，安排每天的日常生活、每周的例行計畫，與每月的目標。然而，新冠肺炎期間使年長者面臨更大的孤獨風險，建議親友可鼓勵長輩接觸3C產品，教導如何透過手機、平板進行視訊，以解思親之情，但若觀察到他們茶不思飯不想，已有憂鬱或失智症狀，應尋求專業醫療協助。