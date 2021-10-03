關節炎疼痛沒有方法治癒 增肌可改善

退化性關節炎常讓患者「痛不欲生」，不少人會透過施打玻尿酸或自體濃縮血小板血漿注射（PRP）達到改善疼痛效果，但網路盛傳，打玻尿酸或PRP可以「預防」退化性關節炎。對此，醫師強調，玻尿酸及PRP絕對沒有「預防」的效果，且玻尿酸雖能改善關節炎疼痛，卻有部分研究顯示效果不佳，建議最好的減緩疼痛方式是「增肌」。

退化性關節炎是骨科最常見的疾病，台灣 林口長庚醫院關節重建骨科主任張毓翰表示，骨關節炎是一種不可逆的軟骨被漸進式破壞的疾病，先天體質、年紀、姿勢不良等多種因素都可能引起。

張毓翰說，目前沒有任何方法「可治癒」退化性關節炎，僅能透過復健改善症狀，減少患者疼痛。臨床上最常見改善關節炎疼痛方式，是施打玻尿酸或PRP，近年開始發展的自體脂肪幹細胞移植，也能達到減少疼痛的效果。

有凝血問題不適用PRP

林口長庚醫院關節重建骨科主治醫師林郁智指出，玻尿酸對於改善關節炎疼痛的效果因人而異，有些人施打後是「完全沒有感受到變化」。PRP為一種複合型生長因子，由患者血液離心出生長因子，依照現行的研究，PRP是對於肌肉 組織再生有效，至於關節軟骨再生並未有數據證實，且血液功能不佳、有凝血問題者並不適用PRP治療。

林郁智表示，目前坊間PRP的價格是玻尿酸的10倍，常有已經需要置換關節的患者，堅持要打PRP，以為PRP「貴就是有效」，反而延誤就醫，其實有些患者的關節磨損嚴重已不適合施打針劑，打了針劑易出現感染問題。

此外，近年開始發展的自體脂肪幹細胞移植也可改善關節炎帶來的疼痛，張毓翰指出，研究顯示改善疼痛的效果平均一年，但價格高昂難以普及，也許未來成立細胞庫後，有機會能壓低價格，成為改善關節炎疼痛的主流治療。

張毓翰表示，不論是施打玻尿酸、PRP或自體脂肪幹細胞移植，都只適合退化性關節炎早期的患者，嚴重仍需要透過人工關節置換術才能改善疼痛症狀。

長者增加核心肌群訓練

不管膝關節退化的程度如何，張毓翰說，最有效且最安全的改善疼痛方式是「肌力訓練」，建議應強化關節周邊的肌肉，針對每個人關節肌肉不足的問題加以訓練，年長者同時要增加核心肌群訓練，持續訓練幾周，會感覺上下樓梯比較輕鬆，並避免關節受損更嚴重，只要肌力足夠，也能免去承受關節炎所帶來的痛苦。