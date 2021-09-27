中年斷捨離 專家：第一步先整理心情

想要「斷捨離」，整理應該從正視問題開始。(Getty Images)

近年來「斷捨離」成為流行話題，尤其進入中年後，從年輕累積至今的物品，已經嚴重侵蝕生活空間，想要整理卻力不從心，捨不得或是丟不完，成為熟齡最常見的收納問題。擅長居家收納的居家整聊室創辦人鄭博元指出，整理的第一步應該從正視問題開始，而不是從丟東西下手，透過「整心」的動作，為大家解決物品囤積、空巢夫妻、遺物整理等熟齡困擾。

家中雜亂 恐反映內心狀態

活了大半輩子，家裡的物品數量跟著人們一起成長，爆滿的衣櫃、鍋碗瓢盆堆滿的廚房、過期食材塞滿的冰箱、寸步難行的走道空間…這些生活場景，正在許多人的家中上演。年紀輕輕就創業的鄭博元透露，他發現許多人面對居家的雜亂感到束手無策，其實「美好的生活選項」有專業的改善方法，因此決定成立「居家整聊室」，培養整聊師到家戶探訪、協助整理與收納。

很多人認為這類家事服務大同小異，都是負責清潔、收納、歸位等，但不少案例是整理完很快又開始雜亂，其實，整理並非只著重在物品，更重要的是「整理心情」。鄭博元說，進入很多家庭協助後，發現每個人都因為不同的問題造成難解的環境雜亂。

例如，一位女士的廚房中堆滿了各式各樣的鍋碗瓢盆、調料，很多幾乎沒有使用，但本身卻不常煮菜，透過整聊師的諮詢後發現，原來她持續買廚具的原因是，內心想要成為婆婆眼中的好媳婦，透過買廚具會讓自己增添信心。經過整聊師協助，斷捨離廚房不需要的物品後，同時她也正視長久的內心問題，其實不用透過廚藝展現，也可以找到與婆婆和諧相處的方法。

熟齡收納 惜物割捨有心法

談到熟齡在收納上最大的痛點，鄭博元認為，許多長輩有個共通點是惜物，無論物品狀態如何，都會捨不得丟、怕浪費，有時候子女協助丟東西，反而會被阻止，最後鬧得不歡而散。對此，他建議，可以換個角度思考，堆積的物品如果用不到，不要直接丟掉，而是轉送給需要的人或社福單位，讓物品可以重新利用、發揮剩餘價值，也可以讓長輩有付出的滿足感。 許多長輩有個共通點是惜物，無論物品狀態如何，都會捨不得丟、怕浪費。(Getty Images)

熟齡階段第二個常見的收納問題是，子女離家剩下空巢夫妻，或兒女成家後家庭成員改變的狀況。舉例來說，若兒子娶妻生子後與父母同住，家庭人口從兩代變成三代同堂，生活人數增多後，家的容納量也會減少，家也很容易變得雜亂。

他建議，可以清出一個儲藏室空間，集中家中每人用不到的雜物，讓物品不至於四散，而壓縮生活空間。更進一步，可以聚集家庭成員共同討論，理想的生活狀態，在必要斷捨離時，適時的清出充裕的空間，維持好的生活品質。

走出悲傷 邊聊邊整留回憶

第三個熟齡收納問題是，家人離世後的遺物整理。鄭博元認為，遺物的收納狀況可分成兩類來看。一種是家人自然離世，隨著時間的沉澱，相對的心情會更平靜，這類收納上較沒問題；另一種是，突然意外離世的家人，多數人心情較難平復，建議有人一起陪伴來做這件事，一邊聊天一邊整理，透過紀念回憶的方式，慢慢地幫助自己走出悲傷。