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吞嚥困難…進食別忘這6點

劉昭宏／岡山秀傳醫院家庭醫學科主治醫師
中風後吞嚥困難，是一種常見的併發症，病人要學習如何度過難關。(本報資料照片 )
中風後吞嚥困難，是一種常見的併發症，病人要學習如何度過難關。(本報資料照片 )

「醫師，家父小中風後，喝飲料常會嗆到，吃東西也很難下嚥，請問有何改善的方法呢 ?」門診中常有病人家屬提出上述的問題，如何克服此中風併發症，病人和家屬都要學習，慢慢可度過難關。

喝飲料會嗆到是吞嚥困難症狀之一，其他包括流口水、咀嚼或舌頭無力、感覺食物卡在喉嚨、吞嚥動作難以開始、餐後食物殘留口腔、吞嚥後聲音改變、鼻腔逆流、嗆咳、進餐時間延長、體重減輕等。

面對吞嚥困難，首先要了解什麼型態的食物難以吞嚥，是固體或液體食物？在什麼階段食物會卡住難以吞嚥？口腔咽喉、胸後或上腹？

而吞嚥困難通常分為固體及液體，固體吞嚥困難常見的病因如食道癌、胃癌、食道良性狹窄、食道憩室、食道黴菌感染、食道炎、外在壓迫（氣管腫瘤、主動脈瘤）等。液體吞嚥困難常見的病因，最常見的是中風，但在重度失智亦可見。

中風後吞嚥困難，是一種常見的併發症，儘管許多中風患者吞嚥功能會自然恢復，文獻統計仍有11%至50%的患者在6個月後存在吞嚥困難。吞嚥困難可通過臨床評估，或經由電視螢光攝影檢查或纖維光學內視鏡吞嚥檢查進行診斷。

處理中風後吞嚥困難的問題，可減少誤吸入呼吸道，而不是恢復正常吞嚥功能。包括改變飲食質地、調整進食姿勢和一些復健技術改變吞嚥策略，這些可以單獨使用，但大多一起使用，並且可以個人化。

照護中風後患者進食六重點：

1.維持進餐環境安靜，端坐姿勢進食，或床頭抬高30至45度。

2.選擇適當食物質地，採用小口進食。

3.傾頭向健側，小口（小湯匙）由健側餵入，縮下巴、轉頭向患側來幫助吞嚥。

4.吞完就清喉嚨或咳嗽一次，確定已經吞乾淨後，再進食下一口。

5.餐後維持坐姿30分鐘，避免食物逆流。

6.進餐完畢要檢查口腔內是否有殘留食物，並清潔口腔，這樣可以減少吸入性肺炎的發生。

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