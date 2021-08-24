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94歲阿公爬樓梯又暈又喘 竟是瓣膜性心臟病惹禍

健康醫療網／記者曾正豪報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

一名94歲阿公，近來走樓梯到五樓時，出現喘不過氣現象，就醫檢查竟是瓣膜性心臟病導致心臟衰竭惹禍。原來這名阿公每天習慣爬到神明廳點香膜拜，近幾個月來走到二樓就氣喘呼呼，到附近診所看診服藥卻未見好轉，且身子感覺越來越虛弱，直到某次呼吸喘不過來且嚴重頭暈，被家人送至急診，經醫師檢查發現不僅有肺積水現象，也確診為瓣膜性心臟病導致心臟衰竭。

瓣膜性心臟病症狀不明顯 難對症下藥

瓣膜性心臟病多發生於老年人身上，又以75歲以上年齡層居多，但因症狀類似氣喘或慢性阻塞性肺部等情況，讓很多患者並不自知，使症狀難以改善。台灣澄清醫院中港院區心臟內科孫德光醫師指出，當主動脈瓣及二尖瓣退化導致閉鎖不全時，就會促使瓣膜閉合時，仍有部分空隙導致血液逆流，造成心臟負荷加重。

藥物治療減緩心臟負荷 94歲阿公重獲新生

孫德光醫師說明，阿公經心臟超音波檢查的左心室射出分率為44.5％及36.6％，低於正常應55％以上，屬於中度病情，還不需開刀治療，因此經妥善檢查及調整用藥，以減緩心臟的負荷，使肺積水逐漸消退且避免再產生，如今阿公症狀已大幅改善，也恢復以往活動力，目前仍需接受定期追蹤檢查。

瓣膜性心臟病未妥當治療 嚴重恐危及生命

老年人退化性心臟瓣膜疾病是漸次性的發展，因起初症狀不明顯，若未妥當治療恐使病情僅展至中度，這時患者就會出現胸悶、喘不過氣、心悸不適甚至頭暈等症狀，一旦血液鬱積於肺臟，會造成肺積水、運動耐受力差；孫德光呼籲，若不尋治療，最終可能因心臟衰竭危及生命，醫學研究心臟衰竭的五年死亡率高達50%，比部分的癌症死亡率更高，因此若有任何症狀出現時，應提高警覺，不得輕忽嚴重性。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=51070

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