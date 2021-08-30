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停藥只吃保健品治糖尿病 75歲翁尿失禁昏迷

江良誠
醫師提醒糖尿病患者，要定時服藥控制，不要亂吃保健食品，以免病情惡化。（本報資料照片）
醫師提醒糖尿病患者，要定時服藥控制，不要亂吃保健食品，以免病情惡化。（本報資料照片）

75歲洪老先生日前意識不清、尿失禁，家人以為他中風，趕緊叫救護車送醫院急診。醫師發現他是糖尿病患，卻誤信直銷只吃保健食品、停止服用糖尿病藥物，導致血糖突然飆高，差點賠了性命。

台灣南投醫院家醫科醫師王郁菁說，糖尿病主要是因為胰島素分泌不足或是身體無法有效的利用胰島素，影響血糖的調解，造成血糖不正常。血糖高時，可能會出現口渴、多尿、皮膚乾燥、覺得餓、視力模糊、口氣不佳等症狀，洪先生尿失禁症狀，則可能是糖尿病控制不好，神經細胞受損導致膀胱不正常收縮，造成尿失禁。若依舊沒有控制好血糖，患者則可能出現意識不清、昏迷，甚至可能導致死亡。

王郁菁說，糖尿病患者血糖控制目標是飯前血糖在80至130mg/dL，飯後血糖在160mg/dL以下，糖化血色素小於7%。除了降血糖藥物或胰島素注射等藥物治療，須搭配飲食、適當運動、維持理想體重。可以在定期回診時與醫師、營養師或衛教師討論控制的目標與方法。

營養師黃淑敏說，市面上糖尿病相關營養品琳瑯滿目，好像吃了之後，糖尿病就能痊癒。但這些健康食品都是食品級並非藥物。健康食品定義是，「提供特殊營養素或具有特定之保健功效，特別加以標示或廣告，而非以治療、矯正人類疾病為目的之食品」。只能當作輔助而不能替代藥物使用。

控制糖尿病要遵循正確使用醫療資源及正規醫療，不要聽信無醫學根據的傳說；不使用來路不明的藥物或保健食品；隨時與醫師及營養師或衛教師討論藥物使用及飲食原則，建立正確醫療行為觀念。

血糖 糖尿病 台灣

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