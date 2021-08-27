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判斷失智 應觀察生活功能有沒有變化

黃惠群
有無失智症無法從單一事件或面向，自行判斷，應觀察長者有無「生活功能變化」。 (Getty Images)
有無失智症無法從單一事件或面向，自行判斷，應觀察長者有無「生活功能變化」。 (Getty Images)

一名年近90歲的爺爺與子女談話時，常雞同鴨講，甚至對話到一半，就陷入自己的世界，家屬反映，「爺爺只要一講到錢就好像什麼都聽得到，變得異常精明，他到底有沒有失智？」台北榮總老年精神科主任蔡佳芬指出，失智症無法從單一事件或面向判斷，家屬應觀察長者有無「生活功能變化」，只要有所懷疑，即應及早至醫院篩檢

蔡佳芬說，腦部掌管眾多功能，如視覺空間、注意力、社交情境判斷等，因此判斷有無失智症的面向有很多，症狀也千奇百怪，且患者在不同階段會有不同表現，使一般民眾難以判斷。

許多家屬往往憑藉一個現象，就判斷長輩有沒有失智，如單純記憶力不好、算術不好，或是當長輩出現找不到路、走路會踩空、喪失生活禮儀等變化，蔡佳芬指出，這時需要進行全體評估，才能判斷有無失智。

有的長輩即使失智了，還是很會算術、算錢，蔡佳芬解釋，在功能退化的過程中，最擅長的事務會退化的比較慢、不明顯，有的失智症患者記憶力很好，即使失智，記憶力的測驗結果都還是高於一般人，因此家人並未覺得長輩失智。

蔡佳芬建議，要先觀察長輩生活功能有無變化，再注意變化的「程度」，釐清以前與現在的記憶力有何差別、差多少，只要有些許不同，應就醫篩檢，並由身邊親近者陪同，以協助醫師診斷。

失智 篩檢

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