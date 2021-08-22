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雙腳無力恐是肌少症前兆 深蹲舉啞鈴有助減緩肌肉流失

王駿杰
陳信豪說，規律運動很重要，特別是負重運動，如深蹲及舉啞鈴，以及平衡運動如太極拳等，可避免跌倒、維持身體活動力及減緩肌肉流失。（圖：新竹馬偕醫院提供）
陳信豪說，規律運動很重要，特別是負重運動，如深蹲及舉啞鈴，以及平衡運動如太極拳等，可避免跌倒、維持身體活動力及減緩肌肉流失。（圖：新竹馬偕醫院提供）

台灣一名77歲陳姓老翁平常因三高疾病固定回診追蹤並控制良好，近半年卻發現爬樓梯到二樓有些吃力，甚至快跌倒，從椅子起身也有些費力，醫生認為，陳擔心血糖問題飲食較清淡，鮮少攝取蛋白質，又因疫情活動量大幅減少導致肌力變弱，因此在門診實施握力檢測，發現陳的肌肉強度只有25公斤，恐罹患肌少症。

新竹馬偕醫院家醫科醫師陳信豪指出，台灣已邁入高齡社會，肌少症是銀髮族重要議題，主要是因身體老化導致供給體力的骨骼肌質量流失、肌力下降，且伴隨行動力變差時，就會形成肌少症，除影響日常生活，手腳無力、行動越漸困難，嚴重恐導致失能。

肌少症的評斷標準為男生的握力小於28公斤，女生的握力小於18公斤。據研究指出，與40歲成人相較，80歲年長者肌肉流失可高達33%；原因除年紀老化，活動力下降（如不愛運動）、營養不良（如蛋白質攝取不足）及慢性病（如癌症、心血管疾病或骨質疏鬆）等均可能加速肌肉流失。

若家中年長者若有握力下降、行走遲緩、起身或爬樓梯困難甚至快要跌倒等現象，均可能罹患肌少症，應及時尋求醫師協助，進行諮詢和診斷。

陳信豪說，目前肌少症沒有藥物治療，營養及運動是肌少症的最佳解藥，高齡者建議每餐均衡攝取約手掌大雞胸肉的蛋白質，魚、豆類、蛋或牛奶均可，若準備食物不便，亦可直接攝取市面上含優質蛋白質、吸收利用率高、並具有醫學實證之均衡營養補充品；此外，規律運動也非常重要，特別是負重運動，如深蹲及舉啞鈴，以及平衡運動如太極拳等，可避免跌倒、維持身體活動力及減緩肌肉流失。

陳信豪呼籲，老年人常有三高問題，需降低澱粉及醣類攝取，但優質蛋白質不能減少，而且要分散在三餐食用才能有效吸收，另外，閒暇之餘也要多加強下肢訓練，在家深蹲、爬山健走或參加社區健康活動，都是很好的訓練方式，讓生理代謝維持良好運作，方能享受最佳生活品質，達到健康延壽。

陳信豪說，規律運動很重要，特別是負重運動，如深蹲及舉啞鈴，以及平衡運動如太極拳等...
陳信豪說，規律運動很重要，特別是負重運動，如深蹲及舉啞鈴，以及平衡運動如太極拳等，可避免跌倒、維持身體活動力及減緩肌肉流失。（圖：新竹馬偕醫院提供）

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