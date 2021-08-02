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「阿卡貝拉」活化身心 銀髮族歡樂開唱改善失智

健康醫療網／記者黃心瑩報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

退休人士最怕就是生活失去重心，許多長輩因為沒有工作、兒女長大，突然之間不知道日子重心該擺在哪，每天在家看電視、發呆，容易使腦部退化，也加速失智症發作。台北仁濟院總院長，也是台灣老人學暨老年醫學會理事長的李龍騰醫師指出，根據美國研究顯示，歌唱有助增強肺功能，對於老年人來說，也是「預防失智症」最好的活動之一。

阿卡貝拉廣受銀髮族好評

許多銀髮族不敢嘗試沒有做過的事情，但生命有許多可能，李龍騰院長表示，多一次嘗試或許就能帶來新色彩。五年前，台北仁濟院的社工接觸阿卡貝拉後，發揮創意，引進老人身心活化課程，沒想到廣受好評，證實即使看似是年輕人的活動，銀髮族也不用擔心年齡，大膽嘗試從中發現新的自己。

阿卡貝拉音譯自義大利語「A Cappella」，意思是「無樂器伴奏的純人聲音樂」，可獨奏表演，也可伴奏合唱。李龍騰院長說，美國研究顯示，唱歌有助於增強肺功能，對於老年人來說，阿卡貝拉是預防失智症最好的活動之一。

歌唱能預防失智、改善憂鬱

李龍騰院長分享，一開始上課時，長輩們總會害羞推託著說不會唱，他會點歌給他們唱，「通常唱了第一首之後，慢慢地，他們就會自己點歌來唱了。」院長的歌單裡，少不了伍佰的《你是我的花朵》、《情人的黃襯衫》等活潑輕快的歌曲，點歌給大家唱，身為國標舞老師的太太也會帶著大家跳舞，唱唱跳跳，非常開心。

「所以家人都叫我團長，像我的教授朋友跟我們唱完歌，憂鬱症就好了一半。」可見唱歌可以釋放壓力，改善情緒。

李龍騰院長身兼八個醫學會的理監事工作，還有仁濟醫院、臺大醫院的門診，雖然行程滿檔，但他一旦遇到喜歡的歌，就會認真的學旋律、記歌詞。他說：「唱歌是不費力，又能輕鬆改善情緒的好方法。」建議退休長輩一定要找到生活重心，重新培養不曾接觸過的興趣也無妨，說不定可以找到新的樂趣，讓生活更充實。

李龍騰醫師（圖左）與同為家醫科醫師的李文祺醫師

李龍騰醫師經歷

現任台北仁濟院總院長

行政院衛生署副署長

台北市衛生局副局長

台北縣衛生局局長

國立台灣大學醫學院附設醫院金山分院院長

臺大醫院家庭醫學科臨床副教授兼社區醫學科主任

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=50838

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