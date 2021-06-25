長期吃「骨鬆用藥」 7旬嫗一轉身竟大腿骨折

長期使用雙磷酸鹽類藥物治骨質疏鬆症，小心非典型大腿骨折，嘉義長庚關節重建科主任黃贊文說明。（圖：台灣嘉義長庚提供）

71歲范姓老婦人10年前跌倒骨折，檢查出有嚴重骨質疏鬆症，開始服藥，去年跳土風舞卻在轉身時發生骨折，她原本不知情，後來行走不便就醫後才發現兩腿因長期使用雙磷酸鹽類藥物，導致非典型大腿骨（股骨）骨折。

嘉義長庚關節重建科主任黃贊文說，這名老婦10年前發生第一節腰椎壓迫性骨折，骨質密度檢測 達到嚴重骨質疏鬆症，後來開始使用雙磷酸鹽類藥物，不敢停藥，去年年中某天早上跳土風舞覺得大腿痠痛，沒想到優雅轉身後兩側髖關節卻刺痛。

本以為只是大腿肌肉 拉傷，但過3周要拿拐杖，到醫院照X光檢查發現，是長期使用雙磷酸鹽類藥物導致非典型大腿骨（股骨）骨折，兩側大腿骨都有，經在她兩側大腿骨，置入骨髓內釘治療，調整用藥，經5個月才擺脫拐杖，正常行走。

黃贊文說，雙磷酸鹽類藥物是治療骨質疏鬆症第一線用藥，也是最廣使用藥物。治療骨質缺乏和骨質疏鬆症，以及降低骨質疏鬆性骨折風險有相當大效果，不過長期使用反而會讓骨頭太硬太脆，有時輕微跌倒，甚至大腿扭轉動作，就可能造成非典型大腿骨骨折。

一般來說，口服雙磷酸鹽類藥物超過5年，或靜脈注射超過3年，醫師會再評估病患狀況，建議是否繼續使用或用其他藥物，非典型大腿骨骨折發生率約0.02%，發生前常會有髖關節或大腿持續數周或數月不舒服，有時疼痛會隨體重增加加劇，發生部位以大腿骨轉子骨下的區域為主。

非典型大腿骨折是異於骨質疏鬆症引起的骨折，治療是以骨髓內釘為標準治療方式，但有29%病人常因骨頭太硬太脆，置入骨髓內釘時發生粉碎性骨折。此外，也有28%的病人對側大腿骨也有問題。

由於雙磷酸鹽類藥物會改變正常骨骼重建和修復，所以骨折發生，癒合時間非常長，有時需1年以上，建議加上基因重組 副甲狀腺素藥物輔助治療，黃贊文說，若病人治療骨質疏鬆症有段時間，口服雙磷酸鹽類藥物超過5年或靜脈注射超過3年，應與醫師討論，再次評估是否繼續使用或用其他藥物。