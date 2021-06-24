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留意臥室、浴室…宅家長者防跌5妙招

黃惠群
疫情嚴峻，長者長期在家，恐跌傷致死或因而至醫院就診，增加染疫風險。(圖：本報資料照片)
疫情嚴峻，長者長期在家，恐跌傷致死或因而至醫院就診，增加染疫風險。(圖：本報資料照片)

65歲以上長者事故傷害死亡原因第2名為跌倒，疫情期間，長者長期在家，為避免跌傷致死或因而至醫院就診，增加染疫風險，台灣國民健康署提供「居家防跌5妙招」。

台灣花蓮慈濟醫院家庭醫學科醫師謝至鎠提醒，跌倒會造成頭部受傷、骨折等，嚴重恐造成長期臥床，甚至死亡；此外，曾跌倒的長者因害怕再次跌倒，不敢隨意走動，常在生活中更加依賴家人，增加健康照護需求及複雜程度，花費更多人力及金錢。

據國健署調查，長者室內跌傷地點前3名依序為臥室、客廳、浴室，跌傷主因則依序為滑倒或絆倒、失去平衡或頭昏及碰到或撞上物品或人。為協助民眾於日常細節開始防跌倒，國健署提供「居家防跌5妙招」。

●妙招1：維持居住環境整潔

建議保持地板乾燥，讓家具遠離走道，收納好雜物及電線，再去除地毯及踏墊皺褶及捲起的邊緣，於腳踏墊底下加上防滑墊，以避免滑倒、絆倒。

●妙招2：充足的居家照明

注意室內燈光是否足夠明亮，可加裝小夜燈增加亮度；電燈開關應接近門口，且能輕易觸按。

●妙招3：注意樓梯安全

樓梯應有穩固的扶手，並收拾整潔，邊緣部位需能辨識清楚，盡量與樓梯面不同顏色並可加裝夜光防滑條；樓梯上方及底部應各有1個電燈開關。

預防長者跌倒，樓梯應有穩固的扶手，並收拾整潔。(Getty Images)
預防長者跌倒，樓梯應有穩固的扶手，並收拾整潔。(Getty Images)

●妙招4：注意浴廁防跌措施

建議於洗臉盆及馬桶旁加裝扶手，在浴室放置防滑墊，並將沐浴用品及毛巾放置在合適高度，避免拿取時要彎腰或踮腳。

洗臉盆及馬桶旁加裝扶手，在浴室放置防滑墊。(Getty Images)
洗臉盆及馬桶旁加裝扶手，在浴室放置防滑墊。(Getty Images)

●妙招5：注意臥房環境規劃

為方便上下床，床的高度不宜過高或過低，且床邊應有可放置助行器或拐杖之處，建議加裝沙發椅或協助起身的床邊扶手，讓長者起身、坐下、躺下時更安全；此外，要讓長者能從床上輕易開關燈，並在黑暗中能清楚辨識開關。

為方便上下床，床邊應有可放置助行器或拐杖之處。(Getty Images)
為方便上下床，床邊應有可放置助行器或拐杖之處。(Getty Images)

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