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94歲金山華裔婆婆遭刺傷 影像曝光 無人及時伸援手

95歲翁下背痛 缺維生素、礦物質

鄭維真
老翁缺乏維生素和礦物質，造成下背及腳痛。圖為示意圖。(本報資料照片)
老翁缺乏維生素和礦物質，造成下背及腳痛。圖為示意圖。(本報資料照片)

一名95歲老翁從2年前開始有下背痛及腳痛問題，近來更有跛行且下肢水腫，痛到需要坐輪椅，以為是與20年前的椎間盤手術有關，經檢查發現，他的皮膚黏膜微血管有出血點及烏青，原來是缺乏維生素和礦物質，在醫師給予靜脈營養補充及口服營養素，已逐漸改善，現在不太需要持杖走路了。

奇美醫學中心神經內科主治醫師張嘉祐指出，「營養醫學」是整合醫學及臨床營養，研究營養素與疾病預防治療的關連。身體健康的關鍵是需要讓細胞處於正常代謝狀態，所以想要讓細胞達到最佳代謝狀態，除了足夠休息和運動外，就是要給予細胞新陳代謝時所需要的基本營養素。從前的營養問題主要是熱量不足，而現今營養相關疾病的問題則是在於營養不均或不良。

根據2013年至2016年的國民營養健康狀況變遷調查發現，國人飲食攝取中最嚴重缺乏的維生素是脂溶性維生素D以及維生素E，而由飲食攝取的礦物質部分則是以鈣不足的狀況最為嚴重，其次為鎂，再者為鋅及鐵，鈉則是有攝取過高的情形。目前國人血清維生素及血清礦物質的狀況，若以預防醫學觀點，合併缺乏及邊緣缺乏盛行率來評估國人維生素D不足狀況，男性13歲至44歲及45歲以上不足比率分別將近6成及4成，女性則分別高達8成及6成，所以現今國人營養不均的問題相當需要被重視。

張嘉祐表示，奇美醫學中心自臨床病理部的精準醫療檢驗室為此開發微營養素篩檢，協助長期因某種因素不足或缺乏而困擾生活，卻找不到原因，同時微營養素可以是種治療的新選擇，營養醫學是強調整體醫學、預防醫學的統合，也是清除病因的治本醫學和養生學。

篩檢

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