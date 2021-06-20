遠離肌少症 掌握4要

肌肉隨著年紀增加慢慢減少，要增加肌肉量，只有做「阻力運動」才有效。(Getty Images)

68歲林伯伯步履蹣跚走進門診衛教室，怨嘆走路越來越慢、提不起重物、覺得很疲倦。我請他起身走個路、檢測 握力，發現有肌肉 強度不足的問題；詢問三餐內容，他說幾乎餐餐吃碗稀飯配醬菜，偶爾吃魚；平時沒有運動習慣。

很明顯的，林伯伯熱量及蛋白質攝取不足、加上運動量不夠，長期下來，導致肌肉強度流失。人一過30歲，每十年會流失5%的肌肉量，超過60歲流失會更快，再加上食慾跟吸收率變差，若沒有積極維持肌肉量，到了65歲後，很容易罹患肌少症。我請他攝取足夠的「熱量」跟「蛋白質」，搭配「阻力運動」，三個月後再見他，步伐輕盈、判若兩人。在此也將預防肌少症的訣竅分享給讀者。

1.要攝取足夠熱量

長輩們每天應攝取每公斤體重25-30大卡，若以60公斤的長者來看，每天約要吃1500-1800大卡才夠，熱量攝取不夠，容易讓身體分解體內的肌肉及脂肪，加速肌肉的流失。如果你每天有達到2-3碗飯、5-6份蛋白質、3份蔬菜、2份水果、加上烹調用油，就能滿足一天足夠的熱量。（註：一份蛋白質為3指手指大小、1份蔬菜約半碗熟菜量、1份水果為一個拳頭大小）

2.要選擇優質蛋白質

過去認為長者因為活動量下降，蛋白質不需要攝取太多，但後來的研究推翻這個說法。健康的年長者每天要吃到每公斤體重1-1.2克的蛋白質，才能有效阻止肌肉的快速流失，而有肌少症風險的長者，更要提高到每公斤體重1.2-1.5克。（腎病患者須請教醫師或營養師）

這個量是多少？以60公斤的長者而言，至少每天要吃到3個掌心大小的蛋白質，才能攝取足夠的量，不管是豆製品、魚肉、雞肉、豬肉、牛肉、蛋…都可以。但要避免集中在某一餐，若能均勻分配在三餐，其肌肉合成作用會更好。如果長者因為牙口不佳，咬不動肉類，可以選擇像蒸蛋、絞肉、蒸魚、豆腐、豆漿等比較好入口的蛋白質來源。

3.要補鈣質與維生素D

想要擁有強度的肌力，就必定要有強健的骨骼。因為老化過程中，腸胃道吸收鈣質的能力下降，為了維持血液中的鈣濃度，只好轉而提取骨頭的鈣質，導致鈣的流失。建議長者每天要攝取1000-1200毫克的鈣質，富含鈣質的食物如：乳製品、豆干或板豆腐、黑白芝麻、紫菜、小魚乾、蝦米、深綠色蔬菜、海帶等。

其中，鈣的吸收需要活性維生素D的幫忙，血液中維生素D偏低，其肌肉質量、肌肉強度表現也較差，且有高的風險發展為肌少症。但很可惜，天然食物的維生素D含量很少，最方便的來源還是日照，於上午10點至下午3點日照較強的時段，在未塗抹防曬的情況下，日曬10-15分鐘，每周進行3-4次，即可獲取足夠的維生素D。

若所處地區經常下雨陰天、或不喜歡曬太陽，除了在飲食中多吃含有維生素D的蛋黃、深海魚類，例如鮭魚、鮪魚，或是蕈類如香菇、木耳，蛋黃等，還建議配合補充劑。

4.要多做阻力運動

不少長者認為，阻力運動是年輕人在做的，老年人不需要練肌肉，其實眾多研究都證實，肌肉隨著年紀增加慢慢減少，要增加肌肉量，只有做「阻力運動」才有效；鼓勵長者，除了原本的有氧運動，如快走、慢跑、游泳等訓練心肺功能的運動，也應該循序漸進搭配阻力訓練，像是深蹲、抬腿、抬臀等訓練，譬如用寶特瓶裝水當啞鈴練習舉重、或利用彈力帶針對肩膀、肘、大腿、膝蓋等部位進行肌力訓練，在家都可以做。(作者為台灣 康寧醫院營養師)