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樂齡生活無極限 還有夢想就要勇敢追

蕭羽耘

平均壽命延長，退休生活也跟著拉長至10～20年以上，有人一輩子在職場奔波，少了職場生活後，頓時失去重心。但專家指出，追求生命意義，不該等到退休之後。

接近退休年齡三至五年前，須開始思考退休後生活。

台灣醫療健康諮商心理學會理事長李玉嬋說，退休前因職場舞台能夠認識新鮮人，工作安排也能夠結識新朋友，而退休後接觸新事物機會變少，不是心態變老，而是外在環境的改變。

另一方面，退休時也面臨家庭發展歷程轉變，這時子女成家立業離開家庭，昔日習慣的忙碌生活結束。中華民國諮商心理師公會全聯會副理事長羅惠群認為，接近退休年齡三至五年前，必須開始思考退休後生活，包含經濟、社福系統，以及心靈上的依託等。

放下既有成見、想法，接納新的聲音與資訊。

俗語說「活到老學到老」，保有好奇心，對老年生活的心靈準備度愈佳。一般來說，60歲後會面臨心靈停滯，年長者可能因生命經驗豐富，在自我驗證下，心態上的彈性調節變得困難，最終不再接納新事物。

「這時候試著放掉一些堅信的價值。」羅惠群指出，老年人在生命歷程中，成就許多是非標準，例如要交怎樣的朋友、退休生活該如何過。此時要先感受再接納差異，把自己固有的想法休息、停頓，讓新的聲音、資訊能夠進來。

別一周五天都排志工，不妨加入各種可能。

不過，文化束縛常常讓「老」出現既定印象，可能是容易受傷、身體虛弱，被要求待在家裡，放棄追尋夢想。羅惠群強調「正向老化」的重要性，他認為，只要身體狀況許可，長者可以大膽嘗試登山、勁歌熱舞，別讓刻板印象阻止樂齡生活的各種可能。

至於退休生活的安排，有的長者閒不下來，一周安排五天時間擔任志工，羅惠群認為，這並不是一個探索老年生活的好方式。盡早規畫退休生活並非複製以前的生活樣貌，而是思考重拾年輕時、為工作犧牲的夢想，回歸自己內在的聲音。

李玉嬋也鼓勵，年少失學的長者，能夠參加社區大學、高齡長青學苑等團體，進入學校學習新知，也可以拓展人際，獲得新朋友的陪伴。

退休 台灣

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