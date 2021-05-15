50歲後拚「減重」？應該「増肌減脂」才對

中高齡的民眾應該將「減重」的觀念，改為透過正確的飲食與運動，來「増肌減脂」。(Getty Images)

減肥也要看年齡！一名68歲婦女參加老人健檢，發現體重過重、膽固醇偏高，回診追蹤時，醫師發現她的體重、膽固醇均有改善，患者卻說自己變得很疲倦。原來她嚴格實施「減肥計畫」，不吃肉和澱粉；雖然數值改善了，節食減肥卻讓自己流失了大量肌肉 ，肌肉力量減少，相對下肢功能較差，人就會顯得無力、疲倦。

台灣高雄市立聯合醫院表示，愈來愈多研究證實，肥胖和糖尿病、高血壓 、中風甚至癌症有關，為了美觀、健康，減重 風氣很盛行；但是隨著年紀越長，建議50歲以上的民眾應該將「減重」的觀念，改為透過正確的飲食與運動，來「增肌減脂」。

高雄市立聯合醫院家醫科醫師陳宏益表示，民眾常常因為變胖了而有警覺，但老人家營養不良，卻少有自覺。長期熱量攝取不足，身體就會靠分解肌肉來提供能量，造成肌肉質量減少。適當的補充蛋白質，搭配規律的抗阻力運動，才能促使肌肉生長。

陳宏益說，「肌少症」是一種與年齡相關的肌肉質量與功能減少的現象，從30歲開始，人體每10年約減少3-8%的肌肉質量；70歲以後，肌肉質量更以每10年減少15%的速度大量流失。因為在老化過程中，年長者常有多重慢性疾病及身體功能缺損導致活動力下降，會加速骨骼肌肌纖維減少。隨著勞動力喪失、自理能力下降，年長者可能會面臨跌倒、失能、住院甚至死亡等風險。

陳宏益說，肌肉和骨骼相輔相成，肌少症和骨質疏鬆症常合併發生，對長者健康威脅頗大。