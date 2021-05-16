當心長者水喝太少 記憶力、認知功能下降

年長者水分攝取不足，恐致泌尿道感染，甚至自言自語、精神恍惚，嚴重影響生活品質。(Getty Images)

夏天天氣熱，不能讓身體缺水，醫師提醒，夏天要多喝水。如果年長者水分攝取不足，不僅易導致泌尿道感染，恐發生脫水狀況，認知功能會下降，甚至自言自語、精神恍惚，有時還會有譫妄的情形發生，嚴重影響生活品質。

一名有輕微失智 的80幾歲老先生，常忘記喝水，直到家人發現他的作息日夜顛倒、自言自語、講話邏輯不清、語句不連貫，還會搞混自己的講話對象，至醫院就診後，才發現是「脫水」惹禍，不僅有泌尿道感染問題，還合併「譫妄」症狀。

睡前2小時少喝 減少夜尿

台灣 振興醫院泌尿外科主治醫師楊景偉指出，長者記憶力退化，家屬應注意長者水分攝取情形，每日人體所需水分可以「體重×30㏄」估算，喝水要「少量多次」，早上攝取三分之二，下午至晚上攝取三分之一，睡前兩小時少喝水，以減少夜尿產生，避免引發健康危機。

人在乾渴的情況下，不單是短期記憶力降低，各項辨別力和操作能力都會下降，亦會造成身體不同器官如腦、心臟、腸胃道、內分泌或泌尿道疾病的產生，其中影響最直接的是泌尿系統。

楊景偉指出，長者水分攝取不足，容易導致泌尿道感染，常見合併譫妄症的發生。

脫水影響 認知出現障礙

楊景偉說，銀髮族脫水，不只導致體內電解質不平衡、腎功能下降、泌尿道感染，還會導致認知功能下降，有時還發生譫妄情況，可能會一下意識相當清楚，一下又出現恍惚、注意力無法集中的情形，且認知功能常會出現障礙，無法正確辨識時間、地點、人，無法與他人正常交談，白天昏睡不起，日夜不分。

楊景偉建議，長者年紀大，常伴隨記憶力退化，家屬應注意長者水分攝取情形。

一般來說，人體一天所需的水分約為2500cc至3000cc，正常一天的排汗量約為300cc；如果有劇烈活動或炎熱天氣，排汗量更可高達2000cc，可能就需5000cc至6000cc的水分才夠。

要喝多少 「體重×30㏄」

隨體重增加，人體所需水量亦增加，各種食物中所含的水分並不相同，一般來說約有22%的水分是從食物中獲得，有個簡單的公式可來計算人體所需的水分，扣除食物中所含的水分，人體所需水分「體重×30㏄」估計。例如一個體重60公斤的人，每天需喝水1800㏄，視工作運動、天氣炎熱所排出的汗量，再適量增加水分的攝取。若是裝設心導管、有心臟衰竭、腎功能不佳的長者，需另至腎臟科、心臟科，請醫師評估限水量。

由於有些人一次喝太多水，身體會來不及吸收，楊景偉建議，飲水需養成「少量多次」的習慣。