長者精神恍惚、日夜顛倒竟是水喝太少 醫建議這樣做

年長者水分攝取不足，恐致泌尿道感染，甚至自言自語、精神恍惚。圖／ingimage

年長者水分攝取不足，恐致泌尿道感染，甚至自言自語、精神恍惚，嚴重影響生活品質。一名80幾歲的老先生有輕微失智 ，常常忘記喝水，直到家人發現他自言自語、語句不連貫，還會搞混自己的講話對象，至醫院就診後，才發現是「脫水」惹禍。

台灣 振興醫院泌尿外科醫師楊景偉指出，長者記憶力退化，家屬應注意長者水分攝取情形，每日飲水毫升量以「體重乘30」，還要「少量多次」，早上攝取三分之二，下午至晚上攝取三分之一；「睡前2小時少喝水」，以減少夜尿產生，避免引發健康危機。

人在乾渴的情況下，不單是短期記憶力降低，還有各項辨別力和操作能力都會下降，亦會造成身體不同器官如腦、心臟、腸胃道、內分泌或是泌尿道疾病的產生，其中影響最直接的是泌尿系統。楊景偉指出，水分攝取不足，而導致泌尿道感染、合併膽妄症的長者，在門診中很普遍。

之前門診收治一名80幾歲的老先生，因為有輕微失智，常常忘記喝水，後來家人發現他的作息日夜顛倒、講話邏輯不清、常常搞錯對談對象，甚至還會自言自語，才至醫院求診，發現已經泌尿道感染，合併「瞻妄」症狀。

楊景偉說，銀髮族脫水，不只導致體內電解質不平衡、腎功能下降、泌尿道感染，還會致認知功能下降，有時還發生「瞻妄」症狀，可能會一下意識相當清楚，一下又出現恍惚、注意力無法集中的情形，且認知功能常會出現障礙，會無法正確辨識時間、地點、人，無法與他人正常交談，白天昏睡不起，日夜不分。

如今台灣中南部水庫缺水，許多地區已開始採取輪流限水的措施，楊景偉建議，長者年紀大，常伴隨記憶力退化，「家屬應注意長者水分攝取情形」，以人體所需水分（體重x30毫升）估計，一個體重60公斤的人，每天需喝水1800毫升，視工作運動、天氣炎熱所排出的汗量，再適量增加水份攝取；裝設心導管、有心臟衰竭、腎功能不佳的長者，需另至腎臟科、心臟科，請醫師評估限水量。

由於有些人一次喝太多水，身體會來不及吸收，楊景偉建議，飲水需養成「少量多次」的習慣，每日喝水時間分配，以早上攝取三分之二，下午至晚上攝取三分之一；為避免發生頻尿和夜尿，睡前2小時盡量少喝水，以減少夜尿產生。