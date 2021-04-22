66歲手抖無法喝水、寫字 他靠重訓克服「原發性顫抖症」

(取材自健康醫療網)

66歲的保羅阿公，7年前開始手不受控制的抖動，最後連吃飯、喝水、扣扣子等日常都有困難，原本以為自己是帕金森氏症，經過台灣雙和醫院副院長同時也是神經內科專長的胡朝榮醫師診治後，確診為原發性顫抖症。現在固定吃藥，並搭配健身 運動，控制十分良好，甚至還獲得健力比賽長青組的金牌。胡朝榮醫師表示，個人臨床經驗看來，肌力訓練可以加強肌肉 控制能力，以改善顫抖症狀。

手抖不一定是帕金森 原發性顫抖症人數多十倍

談到手抖，許多人都會聯想到帕金森氏症，胡朝榮醫師表示，原發性顫抖症其實更常見。原發性顫抖症（Essential Tremor）平均就醫年齡為40-50歲，因腦中的運動迴路出現問題，導致持續性顫抖，大多在手部有動作時（如寫字、拿湯匙）產生顫抖，也可能發生在頭部、腿部，相較於只在靜止時抖動的帕金森氏症，此為最大差異。

有家族史者應避免刺激藥物 壓力亦可能誘發顫抖

多數患者都有家族史，症狀可輕可重，有些人在緊張時或有壓力時，會加重或誘發顫抖，平常不一定影響生活，但也因此許多需要手部穩定的職業可能會受到影響。目前尚未發現明確的危險因子，但有家族史的患者應該特別注意，避免服用到刺激中樞神經的藥物，如氣喘、COPD部分用藥有疑慮可能會誘發病情。

可以藥物控制症狀 或腦部手術阻斷迴路

目前原發性顫抖症無法治癒，僅能用藥物抑制中樞神經，控制症狀。胡朝榮醫師也提到，若為嚴重患者，藥物療效不佳，日常生活受到影響，則可考慮深部腦刺激術（DBS）、燒灼術、神波刀等手術。神波刀為磁震造影聚焦超音波，以核磁共振找出有問題的視丘位置後，再以聚焦超音波阻斷迴路。治療時無須麻醉，全程清醒，並隨時在過程中確認症狀是否有改善。

肌力訓練加強肌肉控制能力 好心情緩解症狀

雖然目前未有大規模研究證實，運動對原發性顫抖症的影響，但胡朝榮醫師表示，個人門診中的患者，只要有進行肌力訓練者，相對症狀都控制得不錯，肌力訓練可以加強肌肉與神經的連結，使肌肉控制能力變好，進而改善顫抖症狀。他也建議，若症狀影響到生活、工作時應就醫，用藥時機可與醫師討論，也可以在必要時用藥就好，同時應調整心情，減少焦慮，才能使症狀更緩解。



資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49730/

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