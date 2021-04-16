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長輩常走失、認知異常、容易跌倒 失智症前兆

黃惠群
如果年長者經常「走失」，可能已出現認知異常、腦部功能退化問題。（本報資料照片）
如果年長者經常「走失」，可能已出現認知異常、腦部功能退化問題。（本報資料照片）

一名喜愛外出的90歲老爺爺，最近經常找不到回家的路，還不慎跌倒送醫治療，讓家人擔心不已。醫師指出，如果年長者經常「走失」，可能已出現認知異常、腦部功能退化問題，恐是罹患失智症的警訊，應及早至神經內科或成年精神科就醫診斷。

台北市立聯合醫院失智症中心主任劉建良指出，從認知功能正常到患有失智症的中間時期，稱為「輕度認知障礙」。研究顯示，社區中篩檢出輕度認知障礙的患者，有三分之一會在五年內進展成失智症。

劉建良表示，老爺爺外出走失，意味著他已有認知異常、腦部功能退化等問題，建議進一步就醫檢查，診斷是否罹患失智症，雖不一定就是失智症，但可了解是否功能退化，提前預防，或用定位系統掌握人身安全。

劉建良說，輕度認知障礙主要是「腦部功能」及「身體活動功能」下降，若兩種功能下降嚴重，就會進展為失智症。在腦部功能下降方面，常為不記得剛才發生的事，只記得很久以前的事，或在熟悉環境中覺得陌生、找不到廁所，甚至平常會用的工具也突然不會使用；身體活動功能下降方面，例如容易跌倒、耐走度下降、走五至十公尺就覺得累、走路速度下降等。

若發現長輩愈來愈沒有耐心，情緒波動大、個性改變，劉建良認為，可能是認知功能下降作祟，應盡速就醫，進一步檢查診斷是否罹患失智症或有其他功能退化。此外，若是長期服藥或服用多種藥品，造成相關症狀，應與醫師討論病史及服用藥物史，釐清是否需要調整用藥處方。

失智 篩檢

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