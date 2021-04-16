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行動變慢、肢體僵硬、手腳顫抖… 恐罹巴金森氏症

黃安琪
台灣動作障礙學會理事長、高雄長庚醫院神經內科主治醫師林祖功。(圖：林祖功提供)
台灣動作障礙學會理事長、高雄長庚醫院神經內科主治醫師林祖功。(圖：林祖功提供)

台灣金曲歌后詹雅雯確診巴金森氏症，令人驚訝。此疾病除了會有肢體僵硬、手抖等動作障礙外，也會有憂鬱、便祕或腸胃不適等非動作障礙症狀，因病徵不易判斷，部分病患經半年到一年才確診。醫師提醒，若民眾身體出現疑似症狀時，可以先進行巴金森自我檢測，並至神經內科接受進一步檢查診斷，及早確診治療，可延緩失能。

動作障礙 典型三大症狀

巴金森氏症不亞於阿茲海默症，是第二常見的神經退化疾病。台灣動作障礙學會理事長、高雄長庚醫院神經內科主治醫師林祖功表示，巴金森氏症的致病機轉是大腦黑質部的多巴胺神經細胞退化，導致運動功能失調。典型的三大症狀為病人行動變慢、肢體僵硬、手腳顫抖嚴重，統稱為動作障礙症狀。

臨床統計，約八成巴金森氏症病人手部會顫抖，「慢動作」是診斷新病患的臨床依據，不過，亦有非動作障礙症狀經常被忽略。林祖功解釋，當動作障礙出現，代表多巴胺神經細胞已退化約七成，也會造成自律神經退化，早期還會出現憂慮、焦慮、嗅覺改變、腸胃不適、便祕、失眠等非動作障礙症狀。若能及早用藥治療，約有三成機率可同時改善動作及非動作症狀。

夢中吼叫 出現激烈動作

經研究證實，這些非動作障礙早期症狀也是前兆，病人在發病前十年，可能常焦慮或頻繁作噩夢，甚至出現激烈的睡眠動作，會在睡夢中大吼大叫或拳打腳踢等，更有五到六成的病人常便祕，十年後有可能罹病。

林祖功說，這些症狀若頻繁且反覆出現，是一種預警機制，尤其當動作突然變得緩慢時，提醒民眾可透過「巴金森自我檢測表」，從步行、社交等日常生活中察覺異常。

50歲以上 可先自我檢測

隨著病程愈到後期，日漸嚴重的症狀將使病人的臉部表情僵化、起步或平衡困難，腳部會因顫抖而難以放鬆，看似簡單的事情，執行起來非常困難，導致病人情緒低落、憂鬱且感到挫折，需要家人細心陪伴，走過這段長期照護的日子。

林祖功建議，50歲以上的民眾可透過簡單的「巴金森手指操」自我檢測，將右手伸直後打開手指，上下手指輕碰25下後，再換左手做，過程中如速度改變、動作變慢、停頓打不開或開合大小改變，可進一步確認後至神經內科就醫。

《醫學辭典》巴金森氏症

1817年英國詹姆士．巴金森醫師發現六位老年人有行動緩慢、肢體顫抖、肌肉僵硬、步伐拖曳等症狀，投入觀察及記錄此疾病。為紀念其卓越貢獻，將此病症命名「巴金森」，並以他的生日4月11日定為「世界巴金森日（Parkinson's disease）」。此疾病好發於60歲以上，40歲前發病屬於早發型巴金森，呼籲民眾定期檢查、積極治療。

檢測 便祕 台灣

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