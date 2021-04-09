我的經驗／預立醫囑 我選擇有尊嚴地離開

病人自主權利法通過後，可以由自己主張，讓生命大事從預立到執行都更臻完備。圖為示意圖。（本報資料照片）

我與內人都年過80，這種年紀很難不去想生命最後將會如何結束。我們希望生得健康、老得快樂、病得短暫、死得乾脆。願望是一回事，如何努力實現才是正題。

掌握生命 不要生不如死

我曾目睹老友離開人世前，不由自主地接受許多相信不是他們願意接受的醫療，只為延長生命，這種隱憂使我在「病人自主權利法」通過時，就與結褵55年的老伴談到，這法案正是我想要的，讓自己掌握生命，有尊嚴地結束，避免在機器陪伴下「生不如死」，不只自己，也讓老伴及兒女受折磨，情何以堪。

我與內人與做醫師的弟弟細談後，在他安排下，我成功地辦好了「病人自主權利法」所需文件，並在健保 卡做了紀錄。我深知無法說服內人完全與我同步，但我感激她從頭到尾陪我走完每一道手續。

生得健康 晨泳訓練體能

生得健康，保有健康並不是靠醫師可以做到的，必須一步一腳印自己走，醫師只能助你移除擋路的石頭。退休以來，我每天清晨到市民運動中心游泳 ，有次颱風過境，我游泳回來，內人說：「大風大雨你還去？」我說：「我不能口是心非！」她一時聽不懂，我只好給她解釋：「我不是答應你，我不會比你先走嗎？」

老得快樂，內人常說我是快樂老人。老人要快樂，最重要的是要接受老，要服老。老人體能時好時壞，勉為其難的過勞是最大禁忌。就晨泳而言，我從不限制自己一天一定要游多久或多長，順其自然，但我注重游泳前的熱身，以免抽筋傷害筋骨。

身心豁達地面對體能的自然變化，陽光普照，晴空萬里，還拿雨傘掩飾拐杖，只是為自己製造莫須有的悲嘆，不要在意別人的眼光。心胸開朗做自己。

定期體檢 避免百病纏身

病得短暫，自己會因什麼病或什麼事結束生命，無法預料，但我們多年來按醫師指示，定期檢查，每年老人體檢，我們也嚴肅參與。如此認真，是因為既然遲早會生病，只能希望來的是大病，以期病得短暫。努力避免小病促成百病纏身、要死不活，別在毫無生命價值的情況下，成為浪費健保資源的罪人。

死得乾脆 不要告別儀式

死得乾脆，我靜悄悄來到世間，也希望靜悄悄地離去。我對子女慎重交代，我死後切勿設靈堂、做七等告別儀式。難捨之情難免，但面對無奈的必然，希望按照我的意願，別讓繁文縟節徒增困擾。我不是什麼英雄好漢，我怕死，但我更怕死不了的折磨，更怕我所愛的人看到我要死不活的痛苦，而受到比我更大的折磨。

我的醫師弟弟有次問我：「看到『生不如死』的病人，是否應該忍心『見死不救』？」 我說：「我不知道，我只能慶幸我不是醫師。」

病人自主 感謝能有選擇

如何面對的「生老病死」，本就主觀。有人被動交給別人，有人頑固地堅持己見，孰是孰非，不是一言兩語所能論斷。

在這最重要的人生抉擇，我選擇「自主」，我非常感激在台灣 ，我們能在「病人自主權利法」保障下，預先表明選擇。也要在此向安寧照護團隊的莊永毓醫師及劉心慈社工師給我的幫忙，表示由衷感激。