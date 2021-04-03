死亡是一瞬的 但真正的告別卻需很長時間

家人過世之後，會處於後事的忙亂中，很多人到喪禮結束，一切回歸平靜時才會真正感到悲傷。（取材自pexels）

愛讓人幸福，但失去時，愛多深，痛就多深！

老媽表現堅強 告別式後卻生病了

米爸爸過世1個月之後，米小姐來信：

「原本還算健康的媽媽，在爸爸的告別式後幾天病了。先是耳鳴，感覺有高頻電流聲，接著開始頭暈。吃不下、睡不好。她開始無法看書、看電視字幕，覺得眼花、頭昏，偶爾會想吐，我真的很擔心她。看了醫生，都說是太疲憊、壓力大，但吃了藥也不見好轉。生離死別太傷痛，我是愛哭鬼，三不五時哭一下發洩。老媽表現比我冷靜、堅強，她說一切太突然，她很傷心，但不知為何就是哭不出來。偏偏有很多長輩朋友安慰她，要她振作起來，不要成為孩子的負擔，這些都變成她的壓力。我不知該怎麼辦？是否要為媽媽找諮商師？」

不再獨立怕出門 朋友陪伴才走出

擔任護理師、五年前喪偶的張蓓蓓則是另個形態。

「我一向被認為是個開朗、獨立的女性，但先生過世後，我成了完全沒有生活能力，也無法決定事情的『愚婦』，那段時間，嬌滴滴的長女一夕長大，扛起許多事。」

她表示，喪禮辦完才是悲傷的開始。孩子各自回到自己生活的城市，離別前問她：「媽，你一個人真的可以嗎？」她回應：「總有這一天的，慢慢適應沒問題的。」

但接下來的三個月，她不敢出門，「彷彿路上的人都用奇怪的眼光看我：『為什麼她的先生會死？』其實沒有，但我就覺得所有的眼光都刺向我。」

幾個摯友知道張蓓蓓的情況，下班後帶著晚餐來陪她吃飯、聊天。漸漸地，她比較放鬆，可在聊天中說些遺憾。三年後，她有次對著一群人分享先生過世的心情，才發現自己從喪偶的傷痛中慢慢走出來了。

她表示，女兒選擇在爸爸過世那天登記結婚，「這樣我就會永遠記住這個日子。」兒子則留下爸爸上衣穿著出門。這是兒女療傷的方式。

每人都有各自正向的生死觀，表達傷心不捨的方式不必然是哭。（取材自pexels）

高齡喪偶 半年內死亡率增4成

米媽媽和張蓓蓓的狀況並不獨特，幾乎是每位喪偶者的必經之路，特別是高齡喪偶者，嚴重甚至喪失生存意志。

日本 眼科醫生平松類曾發表文章提到，在日本，高齡喪偶者在另一半走後的六個月內，死亡率上升40%。男性危險性又高於女性。他提醒，喪偶者一年內容易意志消沉，家人再怎麼忙碌也要問候，確認其狀況是否安好。

生死關懷教育 推廣協會理事長郭慧娟形容配偶離開，「幾乎是先摧毀，再活過來」，像是歌手陳淑樺的母親離世後，她就再也無法復出歌壇；國標女王劉真過世，也讓深愛她的辛龍困在傷痛之中。

至親離世 先不要急著心理諮商

郭慧娟不建議至親離世半年內，直接做心理諮商，一來諮商師很難在短時間了解個人生命脈絡；二來費用高；此外，諮商最大功能，是引導受諮商者看見自己的內在問題，所以先給自己或家人一段時間，日後真的要做心理諮商，也比較容易找到問題癥結。

她也提醒，至親過世後如何療癒傷痛涉及宗教觀與靈魂觀，沒有什麼反應是「應該」的，不要認為哭才是正常，這反而會讓「不哭」成為壓力。每人都有各自正向的生死觀，表達傷心不捨的方式不必然是哭。