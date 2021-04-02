掌握8時機7原則 與家中長輩談談死亡這件事

聊死亡是需要挑時機，但也不是那麼難開始。（圖／unsplash）

在「死亡咖啡 館」裡，郭慧娟聽過很多家庭故事，他們都在親人離開後留下許多遺憾。

其中最常見的版本是，突然有天父母倒下，兄弟姊妹親人家屬都回來了，很多事情是第1次遇到，一談，家庭隱藏的議題浮現，計較也來了。先是吵醫療決定，接著吵喪葬方式，「海葬？為什麼你知道我不知道？」然後開始爭產。

即便不吵，臨終、喪葬來得那麼突然，沒有太多時間思考與準備就得決定，許多人在多年後想起來仍感覺痛：「我當初為什麼不插管？」「這真的是爸爸要的嗎？」但臨終不能重來，遺憾就一直跟著。

「好好聊過，知道他心裡想要什麼，遺憾才會少一點」，郭慧娟說，死亡無法邊做邊學，在它來到之前，我們就有功課要做，第1步就是用平常心和家人談死亡。

臨終不能重來，死亡無法邊做邊學，他們在「死亡咖啡館」坦然面對生命最後一哩路。(圖:郭慧娟提供)

談死亡的8個時機

聊死亡是需要挑時機，但也不是那麼難開始，郭慧娟提出幾個適合的機會。

1.看到新聞事件、名人的故事時。傅達仁安樂死、戴勝益預立遺囑、張曼娟簽預立醫療決定…都會是很好的開場。

2.家人主動談到身後事或死亡議題時，把握機會聆聽，切莫打斷。

3.利用探病機會討論醫療決定、臨終準備。

4.利用參加告別式機會討論身後事及喪葬禮俗。

5.藉由大自然和四時變化談論死亡的自然性。例如當家人看陽台的花感嘆，「這盆一直長，那盆卻救不活了」，就可以順勢接：「就跟人一樣，壽命有長有短。」

6.參加生死相關講座後，與家人分享心得。

7.邀請家人參加生死相關講座或活動，會後彼此分享看法。

8.自己創造機會，編個故事試探家人的反應。「我有個同學今天line我說他爸爸過世了，用海葬…，我覺得還滿不容易的耶。」

談死亡的7個原則

「只要你做好心理準備，一定會有機會。」郭慧娟認為，每個家庭文化不同，有人能聊有人不能，但掌握一些原則，會讓這件事比較容易開始。

1.談「他死」，不要談「你死」、「我死」

談死亡有時會觸及「你在提醒我即將死亡」的難過心情，但談別人的事心情就會輕鬆許多，當家人說，「我覺得他那樣做不好！」往下問他心裡想什麼。

2.目的是「為什麼」，而非「做什麼」

比「我要樹葬」更重要的是，為何想要樹葬？了解家人生命的尊嚴、態度；這是分享、不是交代。

3.重點是氣氛而非話術，別期待一次到位

一旦被打斷、發現家人不想談，就先停下來，再找其他機會。若從未談過，本來就不容易開始，要有耐心。

4.肯定與稱讚

當爸媽主動談起，多一些正面肯定，且不帶任何評價聽他的意見。

5.願意談的先開始

先跟能談的子女談，談的過程中，其他子女也會聽到。如果不能談的是爸媽，那麼派那個跟他們比較能聊的、他比較寬容的孩子先去談。

6.要能同理還沒做好準備談死亡的心情

不要強迫所有人去面對，不要去貼標籤，不願意談只是還沒做好準備。

7.要做功課

關於死亡的種種，有龐大的知識系統：末期醫療決定、遺囑、遺產、安葬方式、喪葬儀式…等等，事先去了解，當家人想聊的時候，才不會錯失良機。