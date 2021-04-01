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老伴離世…「被留下的人」慢性傷痛 身心靈恐出狀況

記者魏忻忻
一般人以為配偶意外過世帶來的打擊比因慢性疾病過世還大，許多悲傷輔導學家提醒，長期臥病過世，照顧者承受的哀痛也不亞於配偶突然死亡，更要小心「慢性悲傷」。 （取材自pixabay）
一般人以為配偶意外過世帶來的打擊比因慢性疾病過世還大，許多悲傷輔導學家提醒，長期臥病過世，照顧者承受的哀痛也不亞於配偶突然死亡，更要小心「慢性悲傷」。 （取材自pixabay）

當常伴身旁的另一半突然過世，相守一生的夫妻，終將面臨「誰先走？」「被留下來的人怎麼辦？」的課題。留下的一方會陷入震驚、不知所措甚至自責，身心靈都會出狀況。

配偶過世，往往讓活著的一方哀痛欲絕，會想著不如跟對方一起走，尤其是中老年伴侶的風險更大。身心科醫師說，年紀較輕的人喪偶，心情調適能力較老年人好；年紀大者若不喜社交，又跟孩子不夠親近，喪偶的孤獨感更強烈，若外界沒有積極幫忙，常走不出悲傷，死亡比率更高。

長輩喪偶後怕孩子或其他家人擔心，常常報喜不報憂，把自己的悲傷隱藏起來，長久下來會變成「慢性悲傷」。夢多睡不好，常常活在回憶中或心情低落，身體機能與免疫力也會漸漸下降，可能出現高血壓心臟病或罹患憂鬱症，甚至有自殺意念。

一般人以為配偶意外過世帶來的打擊比因慢性疾病過世還大，許多悲傷輔導學家提醒，長期臥病過世，照顧者承受的哀痛也不亞於配偶突然死亡，更要小心「慢性悲傷」。

臨床醫師曾收治一名70多歲婦人，照顧中風的先生10多年，自我要求高，是個完美主義者。堅持不請外傭幫忙或送安養院，每天獨自將先生打理得乾淨體面，小孩學業工作也很傑出，頻獲外人稱讚。

直到婦人的先生因肺炎感染過世，大家都認為該婦人解脫終於，可以好好享受人生，誇她「要好命了。」殊不知照顧先生是她10多年來的唯一生活目標，先生過世後卻頓失生活重心，認為自己不再被需要，時時哭泣晚上也睡不好，來身心科求診拿安眠藥助眠，但後續追蹤婦人並未回診。

一段時間後，婦人女兒也前來求診，娓娓道出「媽媽自殺了」。原來婦人完美主義的個性，悲傷情緒不輕易透露，待人客氣周到，又擔心打擾兒女生活，在兒女家住一住就離開，有時叨念著無聊、生活沒有意義，最後甚至覺得自己活著會造成兒女負擔，乾脆自我了斷。母親過世後，女兒深感自責，也患上憂鬱症。

喪偶之痛必須靠時間療癒，但悲傷總有時，悲傷輔導學家說，心理狀況會影響生理狀態，過度悲傷憂鬱會造成失眠焦慮、自律神經失調，常常眼睛乾澀、心悸、口舌乾苦、頭暈頭痛、肩膀痠痛等狀況。若是發現喪偶的長輩常喊身體不適，怎麼看醫師都不會好，要特別留意可能是「慢性悲傷」導致的病痛。

慢性悲傷症狀

以下症狀超過半年，恐是慢性悲傷。

1、失眠焦慮、食欲不振。

2、個性變得退縮，不愛出門社交。

3、對所有事都不感興趣。

4、常常想到與過世的另一半生活點滴。

5、常發呆，莫名其妙流淚。

6、身體小毛病不斷，常喊這裡痛那裡痠。

7、強烈自責或罪惡感。

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