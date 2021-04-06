骨質疏鬆藏危機 一跌就可能骨折

醫師表示，民眾若有骨質疏鬆，只要不小心跌倒，就可能骨折。(圖：衛福部台北醫院提供)

台灣 一名91歲老婦日前在養護中心跌倒，家屬帶到醫院診治，家屬擔心併發症 選擇保守治療，但老婦疼痛難耐，甚至無法入眠至醫院骨科求診。醫師判斷後認為是骨鬆 症加上摔倒導致骨折，決定開刀治療，老婦手術後恢復良好，住院6天後出院，開始復健，準備回歸正常生活。

骨質疏鬆症是一種沉默的疾病，大多沒有明顯不適症狀，往往等到骨質流失嚴重，出現突發性骨折求醫才發現。一般人跌倒不太會骨折，但骨質疏鬆的病人因骨質流失速度過快，只要日常生活中突然承受過重外力，骨頭就可能無法負荷而骨折。

衛福部台北醫院骨科主任黃漢仁說，骨折手術是否微創並非重點，關鍵在於醫師會評估以損傷最小的方式完成必要手術。

黃漢仁說，骨鬆性骨折的治療可分為保守治療或手術治療，醫師會依據不同部位及病人情況給予合適的治療建議，因骨質增加相當緩慢，提早治療可在年紀大時減少不必要的骨折風險，避免未來喪失獨立生活的能力。

黃漢仁指出，預防骨質疏鬆症，應提早養成運動習慣，他呼籲家中有長輩者應慎防跌倒、避免障礙物，並注意照明、訓練平衡感等，同時透過攝取含鈣量豐富的食物來維持骨質。