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熟齡夫妻看過來 學會這6招感情更濃了

文／編譯陳韋廷
專家建議，老人退休後必須適應生活重心的突然改變，且勿因這些變化給自己婚姻帶來危機，圖為在巴黎北郊安亙湖湖畔散步的一對退休夫妻。（路透）
專家建議，老人退休後必須適應生活重心的突然改變，且勿因這些變化給自己婚姻帶來危機，圖為在巴黎北郊安亙湖湖畔散步的一對退休夫妻。（路透）

隨著年紀漸長，熟齡夫妻婚姻生活可能會面臨一些巨大變化，尤其是退休或兒女離家邁入空巢期後，這些改變會給婚姻帶來壓力，甚至導致離婚。自1990年代以來，美國50歲以上夫妻「熟齡離婚」比率增約一倍，全球近年也出現類似情形，熟齡離婚對數跟比率逐年升高。面對人生下半場，如何和老伴好好相處，以下是專家建議。

1.退休後給自己時間調整

退休生活規畫資訊網站Retire Fabulously!創辦人休斯指出，若你跟伴侶在最近退休，必須要有幾個禮拜或幾個月的時間來適應新的生活方式，且應相互交流彼此感受並給予自己時間減壓，以適應自身正在經歷的變化。

2.退休後別急做重大決定

威廉詹姆斯學院心理學助理教授金恩在《今日心理學》雜誌上撰文警告，退休可能是一種情緒上具有挑戰性的改變，需要時間適應，因此你跟你的配偶應等待半年到一年左右，才做出重大改變，且必須仔細考慮任何重大決定，並先進行討論。

夫妻在退休後，相處時間可能比有工作時更長，可能更常發生爭論，導致彼此認為婚姻出現了問題。此外，收入減少也可能促使熟齡夫妻搬往生活費較便宜的地方，但無論是什麼情況，均應避免草率決定。

3.注意退休後的明顯改變

金恩指出，應注意另一半退休後在思想、情感及行為上是否有任何明顯改變，像是喝更多的酒或是更容易心煩氣躁。若發現自己或配偶出現任何有問題的改變，試著採取一些應對策略，如寫日記、多多接觸大自然或是去看治療師，另外也可透過一起散步、互相分享退休對自身影響來相互支持。

4.解決持續存在的問題

美國《預防》雜誌資深編輯凱特琳．皮里說，當家中還有孩子時，你可能會把持續存在的問題暫時置之不理，但等到孩子們離家，這些問題就突然爆發出來。一段已經不穩定的婚姻，可能會有更多的衝突或距離，因此最好解決這些問題，以確保夫妻間有著健康的關係，若有需要亦可求助於治療師。

5.別認為須跟另一半黏緊緊

休斯建議，老夫老妻雙方應有各自的社交圈，也要有各自的興趣愛好。退休後有了更多時間，可以重新發現一些想要追求的愛好跟消遣活動。

6.更新你們的誓言

皮里表示，若你跟你的配偶結婚已久，你們已經不是結婚宣誓時的你們了。彼此之間應想想為何你們還想繼續在一起，未來想要些什麼。因此要將你們的誓言更新為「我們願意」而不是「我願意」，以確保雙方均致力於更長久的幸福婚姻生活。

相伴已久的夫妻已經不是結婚宣誓時的你們了。彼此之間應想想為何你們還想繼續在一起，...
相伴已久的夫妻已經不是結婚宣誓時的你們了。彼此之間應想想為何你們還想繼續在一起，未來想要些什麼。(Getty Images)
老夫老妻退休後有了更多時間，可以重新發現一些想要追求的愛好跟消遣活動。(Gett...
老夫老妻退休後有了更多時間，可以重新發現一些想要追求的愛好跟消遣活動。(Getty Images)

退休 美國 凱特

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