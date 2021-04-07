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老伴走了好消沉 心理師提供3種方式排解悲傷

文／吳貞瑩
一個擁抱，可以讓長輩化解哀傷建立安全感。(Getty Images)
一個擁抱，可以讓長輩化解哀傷建立安全感。(Getty Images)

70歲的呂老太太和先生相當恩愛，未料先生不敵癌症病魔，兩年後過世。原本樂觀開朗的老太太變得意志消沉，不願出門，只要憶起先生就淚流不止。

在悲傷輔導三到五次後，老太太主動報名最愛的唱歌社團，因她知道，若先生還活著一定支持她參加。她每次唱歌，彷彿先生就陪在身邊，這讓她豁然開朗：「我還是能過著有品質的生活。」

輔導呂老太太的台灣諮商心理師公會全國聯合會理事葉北辰說，高齡者會經歷許多身邊同儕的凋零，因此對失去配偶這件事，或多或少都有心理準備。但晚年喪偶，多數人仍會如呂老太太一樣哀痛欲絕。

特別是夫妻相互依賴性較高，例如夫妻有人行動不便，出門必須一起行動，那麼喪偶後的心理衝擊通常也比較大。

葉北辰提醒，高齡者長年陪伴生病的配偶，會犧牲很多自己的時間長期照顧。一旦配偶過世，多半不會覺得「自由了」，反而會因失去照顧者角色，又失去生活重心，悲傷和失落感更沉重，不比因意外而喪失配偶的衝擊來得小。

然而，身心是交互影響的，心理壓力會耗掉很多能量，長期影響免疫系統功能，加上情緒低落難免憂鬱，不想動、不想吃。喪偶的老人家若原本身體就有病痛，恐更加顯著。

葉北辰認為，面對悲傷最好的方式，是帶著悲傷重回生活正軌，像呂老太太一樣過上有生活品質的日子，不必強迫忘掉逝者。

第二是透過各種方式懷念對方，例如用書寫繪畫等，表達對配偶的想念，或是給自己的一份安慰和打氣，將心中的「想法和感受」具體化。

第三則是建議長輩能創造一個追思配偶的儀式，例如接續過往彼此想做但還沒完成的事，因為「儀式感」有助於處理心中的悲傷。如此一來，難過的感覺就不會胡亂在心中盤旋不已。

葉北辰也給中年子女幾項忠告。他說，請先處理自己的哀傷，同時接納遭心理衝擊的長輩。因為很多子女不允許自己悲傷，所以阻止長輩難過，到頭來其實是擔心長輩的情緒引發自己的哀慟。

他也建議子女安排長輩新的生活重心，並提供有品質的陪伴，例如每天晚上給一個擁抱，話不必多，讓長輩有安全感就好。可買一套舒適的衣物、抱枕或小被子，甚至是適合的沙發座椅，生理的舒適度也可提升安全感。

葉北辰提醒，千萬別對喪偶老人家說有道理的話，例如：「人都會走的」、「你要振作起來」、「人死不能復生」等，雖然有道理，但完全沒效果。「建議站在喪偶長輩的角度，安靜傾聽他想說的話，讓他知道你認真聆聽，這就夠了。」

諮商心理師建議，喪偶的長輩可用書寫繪畫等方式懷念另一半。(本報資料照片)
諮商心理師建議，喪偶的長輩可用書寫繪畫等方式懷念另一半。(本報資料照片)

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