退化性關節炎可以運動？醫：幫助控制疾病

(取材自健康醫療網)

退化性關節炎的患者，因為關節處軟骨的退化、磨損，造成活動上容易疼痛、甚至關節變形，進而抗拒太大動作，更遑論運動。台灣新北市立土城醫院復健科醫師蔡育霖表示，儘管疼痛和功能受限，會給關節炎患者帶來挑戰，但定期運動對於控制這些疾病相當重要。當身體活動減少和疾病出現，與相同年齡和性別的健康個體相比，患有關節炎的個體更容易出現肌肉 萎縮和體重超重。

運動改善肌力 減輕疼痛與關節僵硬

有許多研究指出，運動可保持或改善肌力和攝氧量，從而最大程度地減少或防止功能下降，蔡育霖醫師提到，還能減輕疼痛和關節僵硬，同時有助於控制體重，減少合併症，例如心血管疾病，第二型糖尿病 ，代謝症候群和骨質疏鬆症，並改善心理健康和生活品質。

關節炎患者運動前 應請醫師評估

關節炎患者欲運動前，應諮詢醫師建議並測試。蔡育霖醫師表示，於關節發炎、腫脹、疼痛時，禁止進行高強度運動，可以輕輕移動關節；急性發炎時也不宜進行運動測試；使用自行車腿部測試或手部測試痛苦較少，並可更好地評估心肺功能。測試前應暖身，並於過程中監控疼痛指數。肌肉力量與耐力可使用標準流程測量，但疼痛可能會影響關節的肌肉收縮。

錯誤迷思：運動加劇疼痛與損傷

許多人會認為，運動會加劇關節損傷、疼痛、疲勞，尤其負重運動更是萬萬不能。蔡育霖醫師強調，這是錯誤迷思，運動不僅安全，研究也指出可以減輕疼痛、疲勞、發炎和疾病病程。關節炎患者應以漸進方式增進運動強度與運動量。運動處方與健康成年人一致，內容可考慮患者的偏好，以提高對於運動接受度與持續性。

虛弱、嚴重患者 可先短時間有氧運動適應

有氧運動的目的為在不痛的情況下改善心肺功能，但非常虛弱或是關節受限患者，長期連續進行較困難，應先短時間適應。蔡育霖醫師分享，美國 運動醫學會的運動測試與運動處方指引提到，沒有明確證據表示關節炎患者不能從事高強度運動，但患者通常肌力與心肺功能較弱，因此進行高強度運動前應仔細評估。

阻力訓練改善疼痛 伸展運動增加活動範圍

阻力訓練可提高肌力與耐力，也可改善、減輕疼痛。指引中也提到，伸展運動的柔韌性訓練，可以增加運動範圍和避免關節的負面影響。關節炎患者應在一天中最不疼痛時進行訓練，運動前應充分熱身，後也應收操，都可幫助減輕疼痛。蔡育霖醫師提醒，在進行不熟悉運動時，肌肉關節會出現微量不適，是正常的，不代表關節會受損，運動後2至3天也可能出現延遲的肌肉酸痛，千萬不要因此卻步，運動的好處超乎想像。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49344/

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