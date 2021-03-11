預防嗆咳7字訣 助長輩吃飯不卡卡

（圖：健康醫療網提供）

長輩隨著年紀增長，包括口腔及咽喉的肌肉 功能、吞嚥協調功能都會隨之衰退，加上舌頭控制力下降，導致一不小心可能喝水喝到一半就咳個不停，甚至吃飯吞了兩口就感到喉嚨卡卡。為了降低長輩嗆咳發生率，台灣花蓮慈院輕安居專科護理師游亞歆分享，不妨可讓長輩嘗試「預防嗆咳七字訣」，有助於改善嗆咳問題，讓長輩們放心吃喝，營養不失衡。

「預防嗆咳七字訣」是由花蓮慈濟醫院照顧失智 症長者的輕安居團隊，與復健部語言治療師合作，共同研發。輕安居護理長陳巧菱指出，主要是藉由個別評估與觀察紀錄嗆咳事件，了解吞嚥功能狀況並歸類出環境中可能影響失智長者嗆咳的原因後所研擬的七字訣，包含練、正、酸、湯、靜、五、碗等，讓長輩改善嗆咳問題。

長輩飯前喝一小口醋 有助增加唾液分泌

=陳巧菱護理長解釋，「練」就是在飯前訓練吞嚥健康操，幫助鍛練吞嚥肌群；「正」，吃飯坐正收下巴；「酸」，則建議長輩可飯前喝一小口醋、梅汁或含碎冰，以增加唾液分泌；「湯」，喝湯半飽吃飯慢；「靜」，專心吃飯靜悄悄；「五」，使用5 c.c.小湯匙入口大小剛剛好；「碗」，以碗就口頭低，避免仰頭喝水。

嗆咳處理不當 嚴重恐引發吸入性肺炎

目前在輕安居實施七字訣後，也大幅改善長輩嗆咳問題，且高齡暨社區醫學部社區健康中心也與輕安居團隊聯手走入社區據點持續推廣七字訣。游亞歆護理師強調，嗆咳是長輩常遇到的問題，一旦處理不當，就可能造成長輩營養不良，嚴重甚至引發吸入性肺炎或其他併發症 等問題，更顯示執行「預防嗆咳七字訣」的重要性。



資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49309/

喜歡本文請按讚並分享給好友！



健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49309/更多健康資訊