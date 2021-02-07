長者個性突然不一樣了…可能是失智症找上門了

林冠宏是自行車愛好者，堅持運動遠離失智症。（圖：林冠宏提供）

70歲的李先生走進神經內科診間，服裝一絲不苟，醫師卻從一處鈕扣扣錯位置的小細節，發現他很可能不只有高血壓 毛病。經檢測 他失智 了，所幸還在極早期階段。台灣台安醫院腦脊髓神經內科醫師林冠宏表示，很多民眾在早期失智症階段，生理檢測不見得有異常，但從小處觀察會發現警訊，若能及早介入治療，持續追蹤，有機會維持很長時間的穩定，翻轉病後生活品質。

失智警訊 易被忽略

林冠宏指出，罹患失智症最常被家人忽略的警訊是個性改變，例如，突然和子女不和、生活上突然從獨立變得依賴，忘記帶鑰匙、頻繁打電話給孩子、鄰居抱怨長者近來怪怪的，都可能是失智症的表現。

林冠宏是台安醫院腦、脊髓神經內科醫師，而大林慈濟醫院失智症中心主曹汶龍正是他在失智症領域的前輩，這幾年他效法曹汶龍化身行走的白袍，積極走入社區發現失智症者，並且結合松山教會平安海樂活中心等社區據點資源，透過運動、社交、科技設備等及早介入，幫助失智症者在早期延緩病程。

運動動腦 訓練認知

例如他最近透過一項認知訓練科技設備，持續激勵長者在家運動與動腦，職能治療師等可透過雷達圖了解長者的反應力、注意力、協調力、記憶力等，並且記錄下來，讓病患「交功課」給醫師。林冠宏說，從數據的變化曲線可看出個人進展，自己跟自己比較，相較於照顧者家屬來陪診時，只能形容病患精神好像比較好的描述來得有根據。

林冠宏表示，過去治療失智症多以用藥為主，現在多了非藥物治療，例如他在社區據點引入藝術治療、音樂治療、運動訓練、長者與孩子共讀繪本等課程，還發揮創意邀請烘焙師教課，目的除了讓長者能動手做餐點，也讓照顧者學習防止嗆咳的吞嚥技巧及食材。

為了鼓勵民眾願意走入醫院就診，林冠宏為失智症者打造快速通道，「我會跟社區的老人家說，我就是你的醫師，你來醫院就是當VIP」，讓病患能在同一天完成各項檢測。

早期治療 延緩惡化

根據他的經驗，若能在早期介入各項延緩課程和治療，有失智症者長達六年仍維持輕度認知障礙的階段，至今還能搭公車、周末到戶外郊山走步道，繼續樂活人生。

高齡社會時代，年齡愈大罹患失智症風險愈高，他奉勸從年輕時就應該養成好習慣，包括規律作息、營養調整、運動練習。他自己便要求孩子每天定時睡眠，即便周末也不破例，而他則是騎自行車的愛好者，身體力行遠離失智症。