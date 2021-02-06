我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2680萬例 加州逼近340萬

奧克蘭華埠3長者被推倒 吳彥祖、金大賢等懸賞緝嫌

專家觀點／腰痠背痛超過3個月 要特別當心

諮詢／台北醫學大學附設醫院神經外科醫師林建和、整理／記者陳雨鑫

腰痠背痛常令人困擾，發生的原因很多，輕則是肌肉拉傷、嚴重恐是腫瘤引起。多數引發腰痠背痛的原因較輕微，也使民眾容易忽略，常先尋求按摩、復健、中醫治療，有時可能延誤最佳就醫時間。

腰痠背痛原因，可以從三大面向辨別：疼痛時間、部位、調整姿勢後的狀態。

腰部是由肌肉、韌帶、肌腱、骨骼組織而成，年輕人的腰痠背痛多與肌肉拉傷有關，屬急性肌肉痠痛，可先自行觀察二到三天。

腰痠腰痛？先改善不良姿勢

許多民眾久坐、滑手機、同一姿勢維持太久，因此腰痠，也是肌肉拉傷引起，建議先改善不良姿勢，再觀察數天。姿勢不良引起的腰痠，初期可能只是肌肉拉傷，久而久之，力量轉移到肌腱、韌帶，最後就可能轉至骨骼，骨骼長期承受重力，極可能造成椎間盤突出。

椎間盤突出引發腰痠，疼痛常超過三個月，即使吃藥也不會改善，當運用腰部力量時，明顯感受疼痛。但另外有一種情況是，平時不會感受疼痛，直到平躺，腰部明顯不適，疼痛不已，此時得懷疑是脊椎腫瘤引起的腰痛。

藥物治療無效 再考慮手術

一般腰痠休息後，疼痛明顯改善，就不需就醫，但必須改善姿勢並強化核心肌群；疼痛超過三個月，或痛到難以忍受，可至神經外科就診，經由檢查確認引發疼痛的原因與位置，通常先給予藥物、復健等保守治療，無法改善才會手術治療。

脊椎手術現在皆採微創手術，過去常有民眾害怕開刀，目前手術技術進步，以前開四到五個關節才能改善的疾病，僅需要開一到兩個關節即可，而且住院時間平均僅需三到四天。建議不要害怕就醫，由醫師評估治療方針。

肌肉 腫瘤 手機

上一則

孩子為何尋短？心理師：父母常是關鍵

下一則

冬天不喝水不運動 小心便祕找上你

延伸閱讀

全球首例！冰島男接受雙臂移植手術

全球首例！冰島男接受雙臂移植手術
避免肌少症 物理治療師推3招

避免肌少症 物理治療師推3招
久坐腰疼失眠…微創脊椎術 還貨車司機春天

久坐腰疼失眠…微創脊椎術 還貨車司機春天
冬天運動 留意保暖、熱身

冬天運動 留意保暖、熱身

熱門新聞

華人聚集的法拉盛等地區近期疫情未見緩解。(記者顏嘉瑩/攝影)

華人社區新冠確診率為何飆高？醫生分析原因

2021-02-05 09:00
補充維生素D可改善憂鬱症。(本報資料照片)

缺乏維生素D 30歲女甩不掉憂鬱症

2021-02-03 02:00
（圖：健康醫療網提供）

足底筋膜炎痛到不能走？日常「NG行為」要避開

2021-02-03 01:59
(取材自健康醫療網)

戴口罩呼吸道感染減少 但…腸胃疾病也變多了

2021-02-04 01:30
（圖：健康醫療網提供）

難阻擋甜食誘惑 當心「高血脂」有機可乘

2021-01-31 00:03
(取材自健康醫療網)

冬天容易腳抽筋 吃對食物能預防

2021-02-04 00:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
最新一輪紓困現金支票 無證移民沒有領取資格

最新一輪紓困現金支票 無證移民沒有領取資格
年收7.5萬以下 可領1400紓困金 16歲以上學生也有機會

年收7.5萬以下 可領1400紓困金 16歲以上學生也有機會
賀錦麗投票打破僵局 參院通過預算計畫

賀錦麗投票打破僵局 參院通過預算計畫
我的媽！新婚妻卸妝後判若兩人 夫覺得被騙提離婚：還我彩錢

我的媽！新婚妻卸妝後判若兩人 夫覺得被騙提離婚：還我彩錢
拿擴音器指點暴徒國會大廈內部路線 婦人遭FBI逮捕

拿擴音器指點暴徒國會大廈內部路線 婦人遭FBI逮捕