專家觀點／腰痠背痛超過3個月 要特別當心

腰痠背痛常令人困擾，發生的原因很多，輕則是肌肉 拉傷、嚴重恐是腫瘤 引起。多數引發腰痠背痛的原因較輕微，也使民眾容易忽略，常先尋求按摩、復健、中醫治療，有時可能延誤最佳就醫時間。

腰痠背痛原因，可以從三大面向辨別：疼痛時間、部位、調整姿勢後的狀態。

腰部是由肌肉、韌帶、肌腱、骨骼組織而成，年輕人的腰痠背痛多與肌肉拉傷有關，屬急性肌肉痠痛，可先自行觀察二到三天。

腰痠腰痛？先改善不良姿勢

許多民眾久坐、滑手機 、同一姿勢維持太久，因此腰痠，也是肌肉拉傷引起，建議先改善不良姿勢，再觀察數天。姿勢不良引起的腰痠，初期可能只是肌肉拉傷，久而久之，力量轉移到肌腱、韌帶，最後就可能轉至骨骼，骨骼長期承受重力，極可能造成椎間盤突出。

椎間盤突出引發腰痠，疼痛常超過三個月，即使吃藥也不會改善，當運用腰部力量時，明顯感受疼痛。但另外有一種情況是，平時不會感受疼痛，直到平躺，腰部明顯不適，疼痛不已，此時得懷疑是脊椎腫瘤引起的腰痛。

藥物治療無效 再考慮手術

一般腰痠休息後，疼痛明顯改善，就不需就醫，但必須改善姿勢並強化核心肌群；疼痛超過三個月，或痛到難以忍受，可至神經外科就診，經由檢查確認引發疼痛的原因與位置，通常先給予藥物、復健等保守治療，無法改善才會手術治療。

脊椎手術現在皆採微創手術，過去常有民眾害怕開刀，目前手術技術進步，以前開四到五個關節才能改善的疾病，僅需要開一到兩個關節即可，而且住院時間平均僅需三到四天。建議不要害怕就醫，由醫師評估治療方針。