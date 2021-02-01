我的經驗／推拿、針炙都試了…腰痠多年 開刀斷病根

腰痠背痛常令人困擾，引發原因很多，輕則可能是肌肉拉傷、嚴重恐是腫瘤引起。(本報資料照片)

我的腰痠噩夢始自40歲那年，剛開始没那麼嚴重，請人按摩也就輕易度過，但時隔不久又復發，接著推拿、整脊、針炙樣樣皆試過，丹、膏、丸、散也一一嘗過。

復健科醫師 建議到神經外科

後來改看復健科，透過X光診斷是椎間盤突出，壓迫到神經，採拉腰牽引治療，經過長時間治療仍時好時壞，因病發時間過度密集，復健科醫師建議轉神經外科診治。

對個人而言，神經外科是個很陌生的科別。為何不是看骨科而是神經外科？可能因脊髓神經密布，當然找神經外科治療較為專業，而且顧名思義，神經外科就是以外科手術的方法來治療神經系統疾病，所以凡是神經系統的疾病能夠經由手術改善或痊癒的，都是神經外科的醫療領域。

脊髓開刀，直覺上不是小事，雖説治標又治本，但内心總有一絲絲被治成活標本的不安。自忖何妨先就近試試，接受檢查、看看結果、聽聽醫療計畫，病人有知的權利，更有選擇的權利，不是嗎？

經醫師做核磁共振（MRI）檢查後，約診看報告，診斷是第五節腰椎（L5）椎弓斷裂，這是天生骨骼成長不全所造成的缺損，而且L4與L5有鬆脫的現象，不會自行癒合，同時影響L4／L5及S（薦椎），因壓迫神經，所以腰部痠痛。

手術後 痠痛全部不見了

治療方法是開刀將L4／L5／S以活動式固釘桿連結固定，經風險評估，手術位置在第四腰椎以下，不會傷及脊髓神經，没有術後下肢癱瘓的風險，當下決定接受手術。

手術後試著翻動身體，説也奇怪，腰部痠痛全然不見了，僅僅剩傷口疼痛，在病床上躺了七天，繫上束腰已能上下樓梯，行走自如。不禁感嘆是醫師神技乎？抑是神經科學堂奥乎。