我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10共和黨人致函拜登籲協商紓困 提6千億縮減版

華爾街大戰怎落幕？專家：看巨鱷和散戶誰先投降

我的經驗／推拿、針炙都試了…腰痠多年 開刀斷病根

黃聰哲
腰痠背痛常令人困擾，引發原因很多，輕則可能是肌肉拉傷、嚴重恐是腫瘤引起。(本報資料照片)
腰痠背痛常令人困擾，引發原因很多，輕則可能是肌肉拉傷、嚴重恐是腫瘤引起。(本報資料照片)

我的腰痠噩夢始自40歲那年，剛開始没那麼嚴重，請人按摩也就輕易度過，但時隔不久又復發，接著推拿、整脊、針炙樣樣皆試過，丹、膏、丸、散也一一嘗過。

復健科醫師 建議到神經外科

後來改看復健科，透過X光診斷是椎間盤突出，壓迫到神經，採拉腰牽引治療，經過長時間治療仍時好時壞，因病發時間過度密集，復健科醫師建議轉神經外科診治。

對個人而言，神經外科是個很陌生的科別。為何不是看骨科而是神經外科？可能因脊髓神經密布，當然找神經外科治療較為專業，而且顧名思義，神經外科就是以外科手術的方法來治療神經系統疾病，所以凡是神經系統的疾病能夠經由手術改善或痊癒的，都是神經外科的醫療領域。

脊髓開刀，直覺上不是小事，雖説治標又治本，但内心總有一絲絲被治成活標本的不安。自忖何妨先就近試試，接受檢查、看看結果、聽聽醫療計畫，病人有知的權利，更有選擇的權利，不是嗎？

經醫師做核磁共振（MRI）檢查後，約診看報告，診斷是第五節腰椎（L5）椎弓斷裂，這是天生骨骼成長不全所造成的缺損，而且L4與L5有鬆脫的現象，不會自行癒合，同時影響L4／L5及S（薦椎），因壓迫神經，所以腰部痠痛。

手術後 痠痛全部不見了

治療方法是開刀將L4／L5／S以活動式固釘桿連結固定，經風險評估，手術位置在第四腰椎以下，不會傷及脊髓神經，没有術後下肢癱瘓的風險，當下決定接受手術。

手術後試著翻動身體，説也奇怪，腰部痠痛全然不見了，僅僅剩傷口疼痛，在病床上躺了七天，繫上束腰已能上下樓梯，行走自如。不禁感嘆是醫師神技乎？抑是神經科學堂奥乎。

編輯推薦

上一則

研究：抽菸或電子菸易「腦霧」 對兒童影響更大

下一則

露營烤肉 醫師教應「烤」注意事項

延伸閱讀

整天淚漣漣 可能得了急性淚囊炎

整天淚漣漣 可能得了急性淚囊炎
全球首例！冰島男接受雙臂移植手術

全球首例！冰島男接受雙臂移植手術
下肢麻木 脊椎腫瘤作怪

下肢麻木 脊椎腫瘤作怪
99歲老奶奶跌倒骨折 微創手術後1周就能走

99歲老奶奶跌倒骨折 微創手術後1周就能走

熱門新聞

圖片來源 ／健康醫療網

吃葉黃素護眼？5個常見錯誤觀念

2021-01-27 02:00
圖片來源 ／健康醫療網

膝蓋痛怎麼辦？ 50歲後可能要面對的疼痛

2021-01-29 02:00
（圖：健康醫療網提供）

難阻擋甜食誘惑 當心「高血脂」有機可乘

2021-01-31 00:03
（圖：健康醫療網提供）

天冷真的會傷「心」！這些症狀持續10分鐘恐奪命

2021-01-28 00:59
圖片來源 ／健康醫療網

別讓糖尿病阻eye你 糖友多管齊下挽救視力

2021-01-26 02:00
圖片來源 ／健康醫療網

長者也要做牙齒矯正？牙醫師解惑

2021-01-27 01:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比新冠更毒！致死率達75％ 立百病毒恐成下場疫情

比新冠更毒！致死率達75％ 立百病毒恐成下場疫情
人妻女星秀新包太「胸」狠 這讓人眼睛要看哪

人妻女星秀新包太「胸」狠 這讓人眼睛要看哪
英國BNO護照新制上路 數百萬港人獲入籍管道

英國BNO護照新制上路 數百萬港人獲入籍管道
傳10萬多劑輝瑞疫苗2/4抵台 陳時中否認

傳10萬多劑輝瑞疫苗2/4抵台 陳時中否認
主人去世5年 忠犬「天天原地等」 街坊感動：把牠當鄰居

主人去世5年 忠犬「天天原地等」 街坊感動：把牠當鄰居