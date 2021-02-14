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扁桃腺反覆發炎？可能需要手術治療

陳夢茹
一旦發生扁桃腺周圍膿瘍，患者會出現嚴重喉嚨疼痛。（本報資料照片）
一旦發生扁桃腺周圍膿瘍，患者會出現嚴重喉嚨疼痛。（本報資料照片）

一名54歲男病患扁桃腺多次反覆發炎，還常出現打鼾、張口呼吸、呼吸中止的問題。台灣衛生福利部桃園醫院護理師張嘉宴表示，扁桃腺腫在小孩或成年人身上都很常見，但出現以下症狀需手術治療，包括一年發作四次以上、每次超過七天等。

張嘉宴表示，扁桃腺是位於口咽兩側的淋巴組織，常因為受到細菌感染會造成腫大疼痛，也可稱為扁桃腺炎。診治可由醫師經由喉頭拭子培養或快速鏈球菌抗原測試，通常由鏈球菌感染居多。

談及治療扁桃腺腫的藥物，張嘉宴說，在發燒超過48至72小時或有持續性的全身不適時就給予抗生素；解熱症痛劑，用於發燒、疼痛不適時，以減輕症狀，另外還可使用止血針（Transamin）。

張嘉宴指出，出現以下症狀需手術治療，包括一年發作四次以上、每次超過七天，或者慢性發炎、腫大會影響呼吸、吞嚥或說話功能、頸部淋巴腺持續腫大、扁桃腺過度腫大影響周圍器官，如滲出性中耳炎、耳痛、聽力受損，另外還有因長期慢性發炎，通常有滲出物流出而引起口臭或慢性咽喉炎的症狀，或疑似扁桃腺腫瘤

至於術後照護部分，張嘉宴提醒，冰敷兩側上頸部需24小時，以減輕疼痛及止血，要禁食6小時，避免吃過燙、辛辣、堅硬或太大塊的食物，此外，勿用力咳嗽以防出血，手術後咳出含血液黏液是正常現象，若不斷有鮮血咳出，立即告知護理人員。

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