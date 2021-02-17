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下背痛苦不堪言 罹多發性骨髓瘤

黃寅
亞洲大學附屬醫院血液腫瘤科主任黃文豊指出，多發性骨髓瘤在疾病初期，通常不會有任何症狀，但當癌細胞向骨髓外延展時，病患通常會出現頭部、前胸、背部疼痛情形，且癌細胞持續蔓延時，可能會出現骨折、乏力、體重減輕和反覆感染。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院血液腫瘤科主任黃文豊指出，多發性骨髓瘤在疾病初期，通常不會有任何症狀，但當癌細胞向骨髓外延展時，病患通常會出現頭部、前胸、背部疼痛情形，且癌細胞持續蔓延時，可能會出現骨折、乏力、體重減輕和反覆感染。圖／亞洲大學附屬醫院提供

一名53歲婦人去年彎腰取物時，突然「啵」一聲，上背劇痛、上半身無法旋轉，右側痛到肩膀無法上舉，四處求醫仍未好轉，爾後陸續出現下背痛及坐骨神經痛，讓她苦不堪言，直到安排抽血及骨髓穿刺，才確診罹患多發性骨髓瘤，經採標靶治療合併放射線治療後，癌細胞獲控制，讓她重燃抗癌鬥志。

婦人曾一開始以為是肌肉拉傷，先至復健科求治，但患部反覆持續疼痛，造成生活品質大降，便轉至骨科檢查，發現右邊第四肋骨骨折，先接受藥物治療半年後，沒想到又出現下背痛情形，經影像檢查發現第八胸椎骨折，並建議使用背架，持續於門診治療追蹤。

原本以為警報解除，但婦人除了下背痛外，後續又出現坐骨神經嚴重疼痛至少三周，醫師抽血檢查後高度懷疑為多發性骨髓瘤，建議轉至血液腫瘤科。

亞洲大學附屬醫院血液腫瘤科主任黃文豊指出，骨髓穿刺報告發現，婦人病因正是多發性骨髓瘤第三期，當時患者十分恐懼需長期臥床，無法正常生活，對未來喪失信心。經溝通後，醫療團隊評估除了標靶治療外，考量患者下背痛疼痛難耐，建議搭配放射線治療，以控制癌細胞擴散，也可減少患者因癌症引發的疼痛，此舉讓背痛情形大幅減輕，令她重燃抗癌鬥志持續配合追蹤治療。

黃文豊說，多發性骨髓瘤在疾病初期，通常不會有任何症狀，但當癌細胞向骨髓外延展時，病患通常會出現頭部、前胸、背部疼痛情形，且癌細胞持續蔓延時，可能會出現骨折、乏力、體重減輕和反覆感染等，甚至可能有噁心、嘔吐、便祕、排尿困難、四肢麻木等現象。

他說，多發性骨髓瘤是一種源自漿細胞的惡性腫瘤，若單獨於發生於某一軟組織或單一骨骼時，稱為漿細胞瘤(plasmacytoma)，但多數狀況下這些漿細胞瘤會蔓延至全身多處骨頭，引起疼痛及相關症狀，因此稱之為「多發性骨髓瘤」，常表現出骨骼被破壞、腎衰竭、貧血及高血鈣症。目前此疾病無法完全治癒，但隨著新藥問世，不論在併發症治療或疾病本身治療，都有相當大進步，也使患者存活時間延長。

黃文豊說，放射治療在疾病的治療過程中也扮演相當重要角色，除可以改善骨骼疼痛，減少使用止痛藥，也能增加病人的活動力，當病人有脊髓壓迫問題時，放射治療合併類固醇治療，能迅速緩解症狀，只要患者與醫療團隊配合，不僅存活期大幅延長，生活品質也能顯著改善。

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