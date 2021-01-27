長者也要做牙齒矯正？牙醫師解惑

圖片來源 ／健康醫療網

65歲的林太太掛號門診，主訴想要做假牙。臨床檢查後發現，因為長期缺牙，加上牙周病，導致多顆牙齒歪倒傾斜，牙齒位移，齒列上有多處大小不等的縫隙。因此，建議林太太在做假牙之前，先接受齒顎矯正跟牙周病的治療，才能做上假牙。通常長者們聽到要做矯正，內心不免質疑：都那麼老了，還做什麼矯正，浪費錢啦！而且那麼老還能做嗎？做完牙齒會不會掉光光？

老年人牙齒矯正 也有治療牙周病、改善咬合用途

臺北市立聯合醫院陽明院區口腔醫學科主治醫師林嵐婷指出，相對於小孩或青年族群，中老年人尋求矯正治療，除了美觀問題之外，更多是為了要做假牙，改善咬合，和治療牙周病。

林嵐婷說，牙齒排列不整齊、歪七扭八，或缺牙導致的牙齒傾倒，會造成牙齒清潔困難。牙菌斑、牙結石長期累積下來，除了破壞牙齒，造成蛀牙，更會影響牙周組織的健康，牙齦紅腫發炎、齒槽骨不斷被毒素破壞的結果，就是變成牙周病，牙齒鬆動脫落。透過矯正，將牙齒排列整齊，扶正傾倒的牙齒，可以幫助去除刷牙時刷不到的死角，改善牙周病問題。

矯正後好清潔 假牙用更久

做假牙時，最怕根本沒有足夠的空間可做，再加上牙齒本身根基有問題，做上的假牙勢必不好用。透過矯正，將過度萌發的牙齒壓入，建立適當咬合高度，並將傾倒的牙齒扶正，將牙齒鬆動位移後，造成齒間縫隙都關閉，把牙齒移動到適當位置上，不僅假牙能做得好，做好後也才能維持清潔，讓假牙用得長久。

林嵐婷表示，醫院門診以長者佔大多數，主訴不外乎是牙周病或要做假牙。但往往臨床檢查發現，口內牙齒從年輕時期開始，就因為排列擁擠，造成清潔不易，長期累積下來形成了牙周病，到了中年以後，許多牙齒開始搖動，嚴重者必須拔除。但拔完牙卻未做上假牙，長期缺牙的結果，就是兩側的牙齒歪倒傾斜，對咬的牙齒持續萌出，增加了製作假牙的困難度，也加深了牙周的問題。

因此，在做假牙之前，有時會建議，先接受齒顎矯正跟牙周病的治療，將牙齒重新排列，把做假牙的空間分配好，建立正確的咬合，才能做好假牙，清潔上也才更容易，能將口腔衛生控制好，避免牙周病的持續惡化。

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資料來源：健康醫療網

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